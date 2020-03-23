В Бурятии работникам сельхозпредприятия не вовремя выплатили зарплату

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии сельскохозяйственное предприятие – акционерное общество «Агротопводстрой» нарушало трудовое законодательство.



Предприятие выплатило заработную плату работникам за декабрь 2019 года и январь 2020 года с нарушением сроков. В феврале текущего года перед пятью работниками образовалась задолженность по заработной плате на сумму 48,6 тысяч рублей.



В отношении генерального директора общества возбуждено административное дело, которое находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Бурятии.



Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.



После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате погашена, работникам выплачена компенсация за её задержку, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

