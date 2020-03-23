Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за попытку сбыта наркотиков

Молодой человек хотел доставить наркотик брату в колонию



Молодой человек хотел доставить наркотик брату в колонию



25-летний житель села Пестерево Тарбагатайского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Молодой человек ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.



В суде установлено, что в июле 2019 года злоумышленник с целью незаконного сбыта наркотиков своему брату, отбывающему наказание в исправительном учреждении, собрал на поле вблизи Пестерево части растения конопля. Из собранного он изготовил наркотическое вещество массой 31 грамм, которое хранил в надворных постройках у себя дома. Одновременно мужчина подыскивал человека, через которое можно передать наркотики брату. Преступные действия пресечены сотрудниками полиции.



Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Сельчанин пытался обжаловать приговор. Верховным судом республики по итогам рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке приговор оставлен без изменения, а жалоба осуждённого – без удовлетворения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

