 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Марта

22 Марта

Популярное

В Улан-Удэ сохранится тёплая погода

В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 марта по республике местами небольшой снег

Ветер западный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью 1-6, местами 11-16 мороза, днём 7-12, местами до 18, по северу до 0-5 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9, днём до 13 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 11-13 тепла.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
Общество, 23.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 марта по республике местами небольшой снег
В Бурятии отремонтируют 14 домов культуры
В Бурятии отремонтируют 14 домов культуры
Общество, 22.03.2020
В рамках национального проекта «Культура» на капитальный ремонт будет выделено 62,8 млн рублей
Главе Бурятии подарили кумалан
Главе Бурятии подарили кумалан
Общество, 22.03.2020
«Такой кумалан вы нигде не купите», отметила жительница республики при вручении подарка. ВИДЕО
МЧС прекращает проверки бизнеса до 1 мая
МЧС прекращает проверки бизнеса до 1 мая
Общество, 22.03.2020
Исключение составят только внеплановые проверки
В Улан-Удэ известную песню исполнили на бурятском
В Улан-Удэ известную песню исполнили на бурятском
Общество, 22.03.2020
Жительница республики спела композицию «Подмосковные вечера»
В Бурятии работает «горячая линия» для приёма сообщений о повышении цен на товары
В Бурятии работает «горячая линия» для приёма сообщений о повышении цен на товары
Общество, 22.03.2020
«Сейчас гораздо важнее контролировать рост цен, а он, несомненно, будет, я не буду обманывать себя и вас», отметил замминистра промышленности и торговли республики
Житель Бурятии, убивший косулю, возместит ущерб в 200 тысяч
Житель Бурятии, убивший косулю, возместит ущерб в 200 тысяч
Общество, 22.03.2020
У мужчины не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов
В Бурятии под наблюдением находятся 228 человек, приехавших из-за рубежа
В Бурятии под наблюдением находятся 228 человек, приехавших из-за рубежа
Общество, 22.03.2020
Больных коронавирусной инфекцией в республике не зарегистрировано  
«Нормальная левитация»: Житель Бурятии опубликовал видео эффектной гимнастики
«Нормальная левитация»: Житель Бурятии опубликовал видео эффектной гимнастики
Общество, 22.03.2020
Он призывает всех не забывать про физические нагрузки и быть всегда в форме

На Байкале появился необычный ледяной лабиринт
На Байкале появился необычный ледяной лабиринт
Общество, 22.03.2020
Площадь инсталляции — более 100 квадратных метров
В Бурятии закрыли ещё одну ледовую переправу
В Бурятии закрыли ещё одну ледовую переправу
Общество, 22.03.2020
Установлены запрещающие знаки и шлагбаумы
В Улан-Удэ до +12 градусов
В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество, 22.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 марта по республике местами снег
В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП
В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП
Общество, 21.03.2020
Его автомобиль столкнулся с иномаркой и маршрутным автобусом

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^