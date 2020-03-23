В Улан-Удэ сохранится тёплая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 марта по республике местами небольшой снег



Ветер западный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью 1-6, местами 11-16 мороза, днём 7-12, местами до 18, по северу до 0-5 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9, днём до 13 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 11-13 тепла.



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