В Бурятии отремонтируют 14 домов культуры

В рамках национального проекта «Культура» на капитальный ремонт будет выделено 62,8 млн рублей
В этом году в Бурятии планируют отремонтировать и построить 34 учреждения культуры, из них капитально отремонтируют 14 домов культуры в рамках нацпроекта «Культура».
В Баргузинском районе отремонтируют сельский клуб в улусе Баянгол, в Закаменском районе - в селе Хуртага, в Кабанском - в селе Клюевка, в Кижингинском - в селе Кижинга, в Курумканском - в селах Арзгун и Сахули, в Северобайкальском – в селе Байкальское, в Селенгинском - в сёлах Ташир и Гусиное озеро, в Мухоршибирском - в сёлах Куготы и Гашей, в Тункинском - в улусе Хурай-Хобок, в Хоринском - в селах Тэгда и Удинск.
В рамках национального проекта «Культура» на капитальный ремонт будет выделено 62,8 млн рублей.
Например, в Хоринском районе работают 22 дома культуры. В 2020 году ремонт пройдёт в двух из них. Общая сумма выделенных средств – 2,1 млн рублей. В Тэгде отремонтируют концертный зал, а в Удинске - кровлю, фойе первого этажа и санузел.
- По состоянию на 19 марта, в Тэгде объём работ выполнен на 50%. В селе Удинск приступят к работе по замене кровли в конце марта. Мы стараемся работать во благо своего района, благодаря программе «Укрепление материально-технической базы» у нас почти все клубы и ДК оснащены современным светомузыкальным оборудованием, частично креслами для зала, «одеждой» для сцены, ноутбуками – это тот минимум, который необходим каждому дому культуры. У нас осталось 4-5 ДК, которые будут оснащены первым необходимым оборудованием, - рассказал начальник отделы культуры Хоринского района Эрдэм Жамсаранов.
В Хоринском районе за 2019 год около 150 тысяч человек посетили культурные мероприятия в домах культуры.
Отметим также, что в рамках национального проекта «Культура» в 2019 году открылись после капитального ремонта четыре дома культуры в трёх районах сельской местности. В селах Шарагол Кяхтинского района, Шара-Азарга Закаменского района, Комсомольское и РКДЦ в селе Сосново-Озерское Еравнинского района.
Нацпроект «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года, разработан в рамках реализации указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
В Бурятии отремонтируют 14 домов культуры
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