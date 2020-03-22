Глава Бурятии посетил социальные объекты в Северобайкальске



Глава Бурятии и члены правительства республики продолжают работу в северных районах республики. 21 марта они в городе Северобайкальск посетили ряд объектов. Первыми стали Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и дом культуры «Байкал».



Также глава Бурятии встретился с активистами ТОС и работниками образования, рассмотрел проблемные вопросы размещения ТКО. Одним из пунктов рабочей поездки стала центральная котельная, где в прошлом году прошёл капитальный ремонт дымовой трубы, котла и кровли, а в 2020 году планируется ремонт второй дымовой трубы и ещё нескольких котлов. Кроме того, в план визита вошла модельная библиотека, открытая в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура».



Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с февраля 2019 года располагается в бывшем здании Иркутского государственного университета путей сообщения. На первом этаже, где в прошлом году был проведён капитальный ремонт на сумму 9,5 млн рублей, находится пищеблок, столовая, приёмно-карантинное отделение, группа для детей с ограниченными возможностями здоровья, полустационар на шесть мест для инвалидов-колясочников, кабинеты специалистов, пост охраны, тепловой узел, помещение для работы с родителями и справочно-консультационный кабинет.



В апреле-мае 2020 года планируется начать ремонт второго и третьего этажей, заменить кровлю, фасад, благоустроить территорию. Стоимость работ оценивается в 54,7 млн рублей.



Затем делегация правительства Бурятии посетила дом культуры «Байкал», в котором занимается около 550 человек. В 2019 году в рамках «дальневосточной» субсидии капитально отремонтирована кровля ДК на сумму 2,4 млн рублей. Однако, по словам посетителей клуба, одного ремонта недостаточно, ансамбли и кружки нуждаются в расширении площадей. Алексей Цыденов прошёл с экскурсией по клубу и убедился в этом.



- За три года у нас на 130 человек увеличилось количество клубных формирований, нам не хватает площадей. По расписанию нам невозможно всех вместить, к крупным городским мероприятиям коллективы готовятся частями. У них есть желание расти профессионально, но нет условий. Можно ли нам построить новый дом культуры, пока у нас работает нацпроект «Культура»? – обратилась к главе Бурятии начальник управления культуры Северобайкальска Светлана Зубарева.



Сейчас управление готовит проект нового дома культуры на 2 тысячи квадратных метров и 500 посадочных мест. Также есть вариант, что дом культуры «Железнодорожник», принадлежащий РЖД, передадут в собственность Северобайкальска.



- Расширение площадей действительно требуется, и передача «Железнодорожника» в ведение города является ближайшим решением, чтобы максимально использовать его возможности. Мы с железной дорогой обсудим этот вопрос, и если они поддержат это решение, то их ДК мы передадим на баланс муниципалитета. Это повысит доступность посещения творческих объединений для детей, ведь в городских клубах заниматься дешевле. Это быстрое решение, - пояснил Алексей Цыденов.



Также глава региона отметил, что проект строительства нового городского дома культуры быстро реализовать не получится.



- Сначала – проектирование, а потом нужно будет попасть в какую-либо из программ, чтобы получить финансирование. Поэтому работать будем параллельно по двум направлениям: с железнодорожниками и с проектом нового ДК, - добавил Алексей Цыденов.



Вместе с тем, северобайкальцы выдвинули идею создания в городе ещё одного культурного объекта - музея БАМа под открытым небом.



- Мы рассчитываем на следующий год войти в программу комплексного развития сельских территорий, и у нас есть перспектива получить финансирование. Мы планируем сделать проект нового дома культуры и организовать музей БАМа, чтобы открыть его к пятидесятилетию с начала строительства магистрали. Хотим, чтобы всё было в одном комплексе: и дом культуры, и музей, - отметили в городском управлении культуры.



Планируемая площадь музея – более 3,21 тыс кв м. Проект предполагает строительство административного здания с выставочным залом, павильона с палаткой и чумом, установку вагончика строителей, памятной стелы и многих других объектов.

