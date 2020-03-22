В Улан-Удэ известную песню исполнили на бурятском





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гордость Бурятии (@go_buryatia) 22 Мар 2020 в 12:18 PDT



- Отличник народного просвещения. О такой прекрасной женщине обязательно надо рассказывать! В свои 72 года поёт, сочиняет тексты, музыку и работает с нашими детьми в детском садике, - заключили в соцсети.



Пользователи восхищаются талантами жительницы региона: «Повезло детскому садику с таким работником», «Здоровья вам», «Талант».





- Отличник народного просвещения. О такой прекрасной женщине обязательно надо рассказывать! В свои 72 года поёт, сочиняет тексты, музыку и работает с нашими детьми в детском садике, - заключили в соцсети.Пользователи восхищаются талантами жительницы региона: «Повезло детскому садику с таким работником», «Здоровья вам», «Талант».

В одном из местных пабликов сегодня появилось видео, на котором жительница республики исполняет известную песню «Подмосковные вечера» на бурятском языке.- Ну, как не рассказывать и не показывать такой самородок как Должит Дашиевна Даксанова. Только послушайте, какой тёплый и душевный голос. Этот голос переносит в те далекие времена, когда наши бабушки и дедушки были молодые, - так подписана запись в Instagram.Здесь же добавили, что Должит Дашиевна работает музыкальным руководителем в одном из детских садов в Улан-Удэ. Общий стаж работы 50 лет.