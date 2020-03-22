У мужчины не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов
18 марта госинспектором Бурприроднадзора по Заиграевскому району был задержан житель Заиграевского района. Мужчина произвёл отстрел косули (самки), не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
На место были вызваны сотрудники полиции.
- В случае незаконной добычи охотничьих ресурсов при подобной «нелегальной» охоте охотнику придётся возместить ущерб, причинённый в результате уничтожения объектов животного мира. По предварительным данным, размер ущерба особи косули сибирской (самки) составит 200 000 рублей, - сообщили в Бурприроднадзоре.
Житель Бурятии, убивший косулю, возместит ущерб в 200 тысяч
Общество, Фото:
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