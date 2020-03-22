«Нормальная левитация»: Житель Бурятии опубликовал видео эффектной гимнастики





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jargal Ochirov (@jargalochirov) 20 Мар 2020 в 9:01 PDT



Пользователи остались в восторге от спортсмена, они отмечают, что получилось всё креативно и вдохновляюще:

«Круто, жёстко, креативно!»

«Вы самый крутой в мире руководитель»

«Это просто бомба»

«Нормальная левитация»

«Будем брать пример»



Ранее Жаргал Очиров опубликовал в соцсети другой «Круто, жёстко, креативно!»«Вы самый крутой в мире руководитель»«Это просто бомба»«Нормальная левитация»«Будем брать пример»Ранее Жаргал Очиров опубликовал в соцсети другой мотивирующий видеоролик

Ролик сделан из нарезок, на которых под зажигательную музыку он занимается спортом - бегает вдоль берега на Байкале, ведёт бой с тенью на стадионе ВСГУТУ, упражняется с канатом и даже перекидывает через себя партнёра по спаррингу.







Пользователи остались в восторге от спортсмена, они отмечают, что получилось всё креативно и вдохновляюще:

Глава Федерации тайского бокса Бурятии, директор РСШОР Жаргал Очиров выложил у себя на странице в Instagam видео зарядки на рабочем месте. Во время отжиманий он подпрыгивает и успевает выполнить другие упражнения. В соцсети он призывает всех не забывать про физические нагрузки и быть всегда в форме.- Производственная гимнастика руководителя. Очень важно в течение дня делать физические нагрузки. Делайте гимнастику на рабочем месте! Будьте всегда в форме! В методическом пособии Минспорта России от 2017 года сказано – «...Производственная гимнастика включается в комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни...». Сделал видео как у спортсмена и офицера полиции из Швеции, - пишет здесь спортсмен.