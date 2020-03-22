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«Нормальная левитация»: Житель Бурятии опубликовал видео эффектной гимнастики

«Нормальная левитация»: Житель Бурятии опубликовал видео эффектной гимнастики
Общество, 
Он призывает всех не забывать про физические нагрузки и быть всегда в форме

Глава Федерации тайского бокса Бурятии, директор РСШОР Жаргал Очиров выложил у себя на странице в Instagam видео зарядки на рабочем месте. Во время отжиманий он подпрыгивает и успевает выполнить другие упражнения. В соцсети он призывает всех не забывать про физические нагрузки и быть всегда в форме.

- Производственная гимнастика руководителя. Очень важно в течение дня делать физические нагрузки. Делайте гимнастику на рабочем месте! Будьте всегда в форме! В методическом пособии Минспорта России от 2017 года сказано – «...Производственная гимнастика включается в комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни...». Сделал видео как у спортсмена и офицера полиции из Швеции, - пишет здесь спортсмен. 



Пользователи остались в восторге от спортсмена, они отмечают, что получилось всё креативно и вдохновляюще: 

«Круто, жёстко, креативно!»
«Вы самый крутой в мире руководитель»
«Это просто бомба»
«Нормальная левитация»
«Будем брать пример»

Ранее Жаргал Очиров опубликовал в соцсети другой мотивирующий видеоролик

Ролик сделан из нарезок, на которых под зажигательную музыку он занимается спортом - бегает вдоль берега на Байкале, ведёт бой с тенью на стадионе ВСГУТУ, упражняется с канатом и даже перекидывает через себя партнёра по спаррингу.



физическая культура физическая подготовка
 
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