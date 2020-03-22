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В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли трактор и прицеп

В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли трактор и прицеп
Общество,  Фото:из архива
Возбуждено уголовное дело

18 марта около 14.00 в лесу - в 8 км от села Ульдурга Еравнинского района - участковым уполномоченным полиции при объезде административного участка задержан 53-летний неработающий, ранее не судимый местный житель. Он совершил незаконную порубку сосен объёмом около 12 кубометров. Ущерб лесному фонду составил около 56 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ. Судом избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Изъяты спиленный лес, трактор и прицеп, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
черные лесорубы
 
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