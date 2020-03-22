На Байкале появился необычный ледяной лабиринт





Любят Байкал не только спортсмены, но и художники. Один из них создал на льду озера в Иркутской области необычный лабиринт. Расчертив лед глубокими линиями, он соединил их в одну замысловатую фигуру, украсив ледяными шарами, сообщает Пятый канал.Общая площадь инсталляции — более 100 квадратных метров. Чтобы пройти по всем его запутанным дорожкам, потребуется около часа.