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На Байкале появился необычный ледяной лабиринт

На Байкале появился необычный ледяной лабиринт
Общество,  Фото:скриншот
Площадь инсталляции — более 100 квадратных метров

Любят Байкал не только спортсмены, но и художники. Один из них создал на льду озера в Иркутской области необычный лабиринт. Расчертив лед глубокими линиями, он соединил их в одну замысловатую фигуру, украсив ледяными шарами, сообщает Пятый канал.

Общая площадь инсталляции — более 100 квадратных метров. Чтобы пройти по всем его запутанным дорожкам, потребуется около часа. 

лед Байкал
 
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