На Байкале появился необычный ледяной лабиринт

Площадь инсталляции — более 100 квадратных метров
Любят Байкал не только спортсмены, но и художники. Один из них создал на льду озера в Иркутской области необычный лабиринт. Расчертив лед глубокими линиями, он соединил их в одну замысловатую фигуру, украсив ледяными шарами, сообщает Пятый канал.
Общая площадь инсталляции — более 100 квадратных метров. Чтобы пройти по всем его запутанным дорожкам, потребуется около часа.
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