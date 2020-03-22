В Бурятии закрыли ещё одну ледовую переправу





Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в связи с резким повышением среднесуточной температуры и естественным разрушением льда талыми водами были закрыты две ледовые переправы, расположенные на реке Селенга в микрорайоне «Мостовой» Улан-Удэ, а также «Усть-Чикойская» ледовая переправа в Селенгинском районе.

В Бурятии закрыта ледовая переправа «Харьястская» через реку Чикой в Кяхтинском районе. Переезд и переход по данной переправе запрещён.Приняты оперативные меры для предупреждения несанкционированный выездов на ледовую переправу: установлены запрещающие знаки и шлагбаумы.- В связи с прогнозируемой тёплой погодой и ослаблением ледового покрова, на всех водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. Возможны провалы людей и техники под лёд, который сейчас имеет рыхлую, пористую структуру и быстро разрушается, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Жителей призывают ни в коем случае не выезжать на лед, вне действующих ледовых переправ. Выезд любой техники на лёд любого водоёма представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.