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В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП

В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его автомобиль столкнулся с иномаркой и маршрутным автобусом

Сегодня в районе Селенгинского моста в Улан-Удэ произошло ДТП.

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что 27-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», не имеющий права управления транспортным средством, совершил столкновение с двигающимися в попутном направлении автомобилем «Тойота Филдер» и маршрутным автобусом.

Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.

Авария спровоцировала огромную пробку в сторону Левого берега. 
ДТП
 
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