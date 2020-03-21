Его автомобиль столкнулся с иномаркой и маршрутным автобусом
Сегодня в районе Селенгинского моста в Улан-Удэ произошло ДТП.
В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что 27-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», не имеющий права управления транспортным средством, совершил столкновение с двигающимися в попутном направлении автомобилем «Тойота Филдер» и маршрутным автобусом.
Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.
Авария спровоцировала огромную пробку в сторону Левого берега.
В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП
Общество, Фото:
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