В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП

Его автомобиль столкнулся с иномаркой и маршрутным автобусом



Сегодня в районе Селенгинского моста в Улан-Удэ произошло ДТП.



В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что 27-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», не имеющий права управления транспортным средством, совершил столкновение с двигающимися в попутном направлении автомобилем «Тойота Филдер» и маршрутным автобусом.



Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.



Авария спровоцировала огромную пробку в сторону Левого берега.

