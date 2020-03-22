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В Улан-Удэ до +12 градусов

В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 марта по республике местами снег

По северной половине местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью и Баргузинской долине умеренные снегопады, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11, ночью местами 15-19 м/с. Температура ночью 1-6, местами 10-15 мороза, днём 6-11, местами 12-17 тепла, по северу до 0.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 10-12 тепла.

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