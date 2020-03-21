 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Марта

20 Марта

Популярное

В лесах Бурятии проводятся профилактические отжиги

В лесах Бурятии проводятся профилактические отжиги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жителей республики просят сохранять спокойствие

Лесхозы Бурятии проводят профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов.

На сегодня выжигания проводятся в Джидинском, Мухоршибирском, Еравнинском, Баунтовском, Селенгинском районах Бурятии.

- Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров,- сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие.

На сегодня ни одного лесного пожара в регионе не зарегистрировано.
лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дома у жителя Бурятии нашли 3 кг марихуаны
Дома у жителя Бурятии нашли 3 кг марихуаны
Общество, 21.03.2020
Возбуждено уголовное дело
Юная борица завоевала «бронзу» на соревнованиях в Новосибирске
Юная борица завоевала «бронзу» на соревнованиях в Новосибирске
Общество, 21.03.2020
Соревнования завершились в начале недели 
В Улан-Удэ дети протестировали фликеры сотовым телефоном
В Улан-Удэ дети протестировали фликеры сотовым телефоном
Общество, 21.03.2020
Ребята стали участниками акции «Засветись!»  
В Бурятии подешевела гречка
В Бурятии подешевела гречка
Общество, 21.03.2020
Также снизилась цена на огурцы, помидоры и сметану
В Бурятии обнаружили следы снежных барсов
В Бурятии обнаружили следы снежных барсов
Общество, 21.03.2020
В горах Восточного Саяна зафиксированы следы нескольких особей 
В Улан-Удэ тепло и без осадков
В Улан-Удэ тепло и без осадков
Общество, 21.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 марта по республике ночью без осадков
В Улан-Удэ стартовала акция «Читаем Тёркина»
В Улан-Удэ стартовала акция «Читаем Тёркина»
Общество, 20.03.2020
Для участия нужно записать на видео чтение поэмы Твардовского
В Забайкалье построят 3 крупных спортивных объекта
В Забайкалье построят 3 крупных спортивных объекта
Общество, 20.03.2020
Ввод в эксплуатацию планируется на 2021-2022 годы
В Иркутской области ведётся строительство 16 спортивных объектов
В Иркутской области ведётся строительство 16 спортивных объектов
Общество, 20.03.2020
В этом году завершится строительство восьми из них
В Бурятии начался приём заявок на региональный этап конкурса «Семья года»
В Бурятии начался приём заявок на региональный этап конкурса «Семья года»
Общество, 20.03.2020
Желающие принять участие могут направлять заявки в администрацию района по месту жительства
В Забайкалье устроили первые индивидуальные гонки на БМП
В Забайкалье устроили первые индивидуальные гонки на БМП
Общество, 20.03.2020
Соревновались экипажи общевойсковых соединений Забайкалья, Приморья и береговых сил Тихоокеанского флота

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^