В лесах Бурятии проводятся профилактические отжиги

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жителей республики просят сохранять спокойствие



Лесхозы Бурятии проводят профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов.



На сегодня выжигания проводятся в Джидинском, Мухоршибирском, Еравнинском, Баунтовском, Селенгинском районах Бурятии.



- Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров,- сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие.



На сегодня ни одного лесного пожара в регионе не зарегистрировано.

