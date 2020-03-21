Жителей республики просят сохранять спокойствие
Лесхозы Бурятии проводят профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов.
На сегодня выжигания проводятся в Джидинском, Мухоршибирском, Еравнинском, Баунтовском, Селенгинском районах Бурятии.
- Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров,- сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие.
На сегодня ни одного лесного пожара в регионе не зарегистрировано.
В лесах Бурятии проводятся профилактические отжиги
Общество, Фото:
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