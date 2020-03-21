 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Марта

20 Марта

Популярное

В Бурятии военный пополнил телефон на 116 тысяч рублей за чужой счёт

В Бурятии военный пополнил телефон на 116 тысяч рублей за чужой счёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За кражу мужчина получил условный срок

В Бурятии перед судом предстал военнослужащий. 26-летний младший сержант признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта, причинившая значительный ущерб гражданину».

Расследованием установлено, что мужчина 20 марта 2019 года приобрёл сим-карту, к которой была подключена услуга «Мобильный банк». Из смс-сообщения он узнал, кто к номеру подключена кредитная карта, номиналом 180 тысяч рублей. 

Недоразумение произошло случайно. Бывший владелец номера телефона при оформлении кредитной карты по привычке назвал старый номер, которым уже не пользовался. Новым владельцем абонентского номера стал военнослужащий. Именно к этому номеру подключили банковскую услугу.

Мужчина решил воспользоваться чужими деньгами.

С 22 марта по 6 мая 2019 года, находясь в городе Кяхте, а также Кяхтинском районе Бурятии, с чужой банковской карты он пополнял баланс своего мобильного телефона. Ущерб составил 116 020 рублей.

- С учётом исследованных доказательств, смягчающих вину обстоятельств, к которым отнесены признание вины и раскаяние в содеянном, положительная характеристика подсудимого, суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе СКР по Кяхтинскому гарнизону.

военнослужащие суд приговор кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дома у жителя Бурятии нашли 3 кг марихуаны
Дома у жителя Бурятии нашли 3 кг марихуаны
Общество, 21.03.2020
Возбуждено уголовное дело
Юная борица завоевала «бронзу» на соревнованиях в Новосибирске
Юная борица завоевала «бронзу» на соревнованиях в Новосибирске
Общество, 21.03.2020
Соревнования завершились в начале недели 
В Улан-Удэ дети протестировали фликеры сотовым телефоном
В Улан-Удэ дети протестировали фликеры сотовым телефоном
Общество, 21.03.2020
Ребята стали участниками акции «Засветись!»  
В Бурятии подешевела гречка
В Бурятии подешевела гречка
Общество, 21.03.2020
Также снизилась цена на огурцы, помидоры и сметану
В Бурятии обнаружили следы снежных барсов
В Бурятии обнаружили следы снежных барсов
Общество, 21.03.2020
В горах Восточного Саяна зафиксированы следы нескольких особей 
В Улан-Удэ тепло и без осадков
В Улан-Удэ тепло и без осадков
Общество, 21.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 марта по республике ночью без осадков
В Улан-Удэ стартовала акция «Читаем Тёркина»
В Улан-Удэ стартовала акция «Читаем Тёркина»
Общество, 20.03.2020
Для участия нужно записать на видео чтение поэмы Твардовского
В Забайкалье построят 3 крупных спортивных объекта
В Забайкалье построят 3 крупных спортивных объекта
Общество, 20.03.2020
Ввод в эксплуатацию планируется на 2021-2022 годы
В Иркутской области ведётся строительство 16 спортивных объектов
В Иркутской области ведётся строительство 16 спортивных объектов
Общество, 20.03.2020
В этом году завершится строительство восьми из них
В Бурятии начался приём заявок на региональный этап конкурса «Семья года»
В Бурятии начался приём заявок на региональный этап конкурса «Семья года»
Общество, 20.03.2020
Желающие принять участие могут направлять заявки в администрацию района по месту жительства
В Забайкалье устроили первые индивидуальные гонки на БМП
В Забайкалье устроили первые индивидуальные гонки на БМП
Общество, 20.03.2020
Соревновались экипажи общевойсковых соединений Забайкалья, Приморья и береговых сил Тихоокеанского флота

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^