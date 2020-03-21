В Бурятии военный пополнил телефон на 116 тысяч рублей за чужой счёт





Мужчина решил воспользоваться чужими деньгами.



С 22 марта по 6 мая 2019 года, находясь в городе Кяхте, а также Кяхтинском районе Бурятии, с чужой банковской карты он пополнял баланс своего мобильного телефона. Ущерб составил 116 020 рублей.



- С учётом исследованных доказательств, смягчающих вину обстоятельств, к которым отнесены признание вины и раскаяние в содеянном, положительная характеристика подсудимого, суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе СКР по Кяхтинскому гарнизону.





Недоразумение произошло случайно. Бывший владелец номера телефона при оформлении кредитной карты по привычке назвал старый номер, которым уже не пользовался. Новым владельцем абонентского номера стал военнослужащий. Именно к этому номеру подключили банковскую услугу.