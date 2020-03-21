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В Бурятии водителей большегрузов призвали соблюдать скоростной режим

В Бурятии водителей большегрузов призвали соблюдать скоростной режим
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С водителями провели беседы

Сотрудники Госавтоинспекции Северобайкальска Елена Портнягина и Мунко Дагбаев провели беседы с водителями, направленные на профилактику дорожных происшествий с участием большегрузного транспорта. Учитывая габариты и массу автомобилей этой категории, полицейские акцентировали внимание водителей на соблюдении скоростного режима.

Также полицейские довели состояние аварийности на обслуживаемой территории и основные ошибки водителей, которые приводят к дорожно-транспортному происшествию.

- Водителям рекомендовали быть предельно бдительными, не реагировать на провокационные действия некоторых автомобилистов, которые не соблюдают безопасную дистанцию или умышленно создают помехи для движения другим участникам,- сообщает УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники полиции разъяснили водителям, что соблюдение дорожных правил и сосредоточенность помогут избежать дорожно-транспортных происшествий в любую погоду.

ГИБДД ПДДД
 
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