Возбуждено уголовное дело
В ходе отработки поступившей в полицию информации наркополицейскими ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии в доме у 37-летнего неработающего местного жителя обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.
По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое – марихуана весом около 3 килограммов. При этом мужчина пояснил, что заготавливал наркотик для личного пользования.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В министерстве внутренних дел республики напоминают, что об известных лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить правоохранителям по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
Дома у жителя Бурятии нашли 3 кг марихуаны
Общество, Фото:
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