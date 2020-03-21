Дома у жителя Бурятии нашли 3 кг марихуаны

Возбуждено уголовное дело



В ходе отработки поступившей в полицию информации наркополицейскими ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии в доме у 37-летнего неработающего местного жителя обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.



По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое – марихуана весом около 3 килограммов. При этом мужчина пояснил, что заготавливал наркотик для личного пользования.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В министерстве внутренних дел республики напоминают, что об известных лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить правоохранителям по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

