Юная борица завоевала «бронзу» на соревнованиях в Новосибирске

Соревнования завершились в начале недели



Юная спортсменка из Бурятии завоевала бронзовую медаль Первенства России по спортивной борьбе среди девушек до 18 лет. Соревнования проходили с 14 по 16 марта в Новосибирске.



Людмила Шульгина в весовой категории до 43 килограммов в борьбе за медаль провела 3 схватки с сильнейшими борицами России.



Первую встречу с воспитанницей Краснодарской школы борьбы Людмила завершила чистой победой на туше. Вторая схватка за выход в финал закончилась поражением Людмилы. Её одолела более опытная соперница из Новосибирска.



- В схватке за бронзу Людмила встретилась с борицей из Иркутской области Марковой Натальей. В первом периоде Людмила уложила соперницу на туше, - сообщает пресс-служба республиканского минспорта.



Людмила Шульгина тренируется под руководством Баира Базарона и Натальи Таракановской.



