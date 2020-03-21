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Юная борица завоевала «бронзу» на соревнованиях в Новосибирске

Юная борица завоевала «бронзу» на соревнованиях в Новосибирске
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования завершились в начале недели

Юная спортсменка из Бурятии завоевала бронзовую медаль Первенства России по спортивной борьбе среди девушек до 18 лет. Соревнования проходили с 14 по 16 марта в Новосибирске.

Людмила Шульгина в весовой категории до 43 килограммов в борьбе за медаль провела 3 схватки с сильнейшими борицами России.

Первую встречу с воспитанницей Краснодарской школы борьбы Людмила завершила чистой победой на туше. Вторая схватка за выход в финал закончилась поражением Людмилы. Её одолела более опытная соперница из Новосибирска.

- В схватке за бронзу Людмила встретилась с борицей из Иркутской области Марковой Натальей. В первом периоде Людмила уложила соперницу на туше, - сообщает пресс-служба республиканского минспорта.

Людмила Шульгина тренируется под руководством Баира Базарона и Натальи Таракановской.

спорт
 
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