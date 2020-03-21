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В Бурятии заявления для перевозки грузов принимаются через Госуслуги

В Бурятии заявления для перевозки грузов принимаются через Госуслуги
Общество,  Фото:pixabay.com
Такие меры предприняты из-за коронавируса

Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» для сокращения количества личных посещений в управление и получения специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автодорогам, заявление необходимо подать через портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или по номеру факса: 8 (3012) 22-11-26.

Информация о порядке подачи заявления, а также бланки необходимых документов с примерами их заполнения размещены на сайте управления в разделе Госуслуги.

Такие меры приняты в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) в Бурятии.

В управлении напоминают, что для перевозок крупногабаритных грузов по автодорогам владельцам тяжеловесного транспорта всегда выдают специальные разрешения.

Получать данную государственную услугу без личного визита пользователи автомобильных дорог могут не только во время профилактических карантинных мер, но и в любое время.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за коронавируса суды приостановили приём граждан. МФЦ с понедельника начнёт принимать по предварительной записи. Судебные приставы перешли на дистанционное обслуживание.

ФКУ УПРДОР «Южный Байкал» коронавирус
 
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