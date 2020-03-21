Такие меры предприняты из-за коронавируса
Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» для сокращения количества личных посещений в управление и получения специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автодорогам, заявление необходимо подать через портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или по номеру факса: 8 (3012) 22-11-26.
Информация о порядке подачи заявления, а также бланки необходимых документов с примерами их заполнения размещены на сайте управления в разделе Госуслуги.
Такие меры приняты в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) в Бурятии.
В управлении напоминают, что для перевозок крупногабаритных грузов по автодорогам владельцам тяжеловесного транспорта всегда выдают специальные разрешения.
Получать данную государственную услугу без личного визита пользователи автомобильных дорог могут не только во время профилактических карантинных мер, но и в любое время.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за коронавируса суды приостановили приём граждан. МФЦ с понедельника начнёт принимать по предварительной записи. Судебные приставы перешли на дистанционное обслуживание.
В Бурятии заявления для перевозки грузов принимаются через Госуслуги
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ребята стали участниками акции «Засветись!»
Также снизилась цена на огурцы, помидоры и сметану
В горах Восточного Саяна зафиксированы следы нескольких особей
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 марта по республике ночью без осадков
Предприниматели выплатят штраф
Для участия нужно записать на видео чтение поэмы Твардовского
Ввод в эксплуатацию планируется на 2021-2022 годы
В этом году завершится строительство восьми из них
Желающие принять участие могут направлять заявки в администрацию района по месту жительства
Соревновались экипажи общевойсковых соединений Забайкалья, Приморья и береговых сил Тихоокеанского флота
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в России проводится фестиваль народного творчества
В республике открыт приём заявок на конкурсы бурятских песен, улигеров и народного фольклора
Запрет начнёт действовать в районах со второй половины апреля
По результатам месячника будет издан сборник творческих работ детей и молодёжи
Приказ об этом был подписан 19 марта