В Улан-Удэ дети протестировали фликеры сотовым телефоном

Ребята стали участниками акции «Засветись!»
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогом Детского юношеского центра «Безопасное детство» провели профилактическую акцию «Засветись!». Мероприятие направлено на пропаганду использования световозвращающих элементов и предупреждение аварийности с участием детей.
Возле школ № 14 и 51 участники акции раздавали детям световозвращающие элементы, объясняли, для чего они необходимы и как ими пользоваться. Автоинспекторы рассказали детям и их родителям, как нужно вести себя на дороге и о важности применения светоотражателей в тёмное время суток.
Ребята смогли оценить свойства фликеров с помощью фотографий, зафиксированных вспышкой сотового телефона.
Юным участникам акции автоинспекторы пожелали безопасных каникул, вручили световозвращающие элементы на верхнюю одежду, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Ребята стали участниками акции «Засветись!»
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