В Улан-Удэ дети протестировали фликеры сотовым телефоном



Ребята смогли оценить свойства фликеров с помощью фотографий, зафиксированных вспышкой сотового телефона.



Юным участникам акции автоинспекторы пожелали безопасных каникул, вручили световозвращающие элементы на верхнюю одежду, сообщает УГИБДД по Бурятии.





В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогом Детского юношеского центра «Безопасное детство» провели профилактическую акцию «Засветись!». Мероприятие направлено на пропаганду использования световозвращающих элементов и предупреждение аварийности с участием детей.Возле школ № 14 и 51 участники акции раздавали детям световозвращающие элементы, объясняли, для чего они необходимы и как ими пользоваться. Автоинспекторы рассказали детям и их родителям, как нужно вести себя на дороге и о важности применения светоотражателей в тёмное время суток.