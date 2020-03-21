В Бурятии обнаружили следы снежных барсов

В горах Восточного Саяна зафиксированы следы нескольких особей



На хребте Восточный Саян зафиксированы следы, как минимум двух самцов и самки, получены фотосвидетельства обитания двух особей. Работы ещё продолжаются, пока это лишь промежуточные данные.



- В целом снега в этом году больше, чем в прошлом. В двух местах мы обнаружили непонятную цепочку следов на снегу, но буквально в нескольких метрах отыскали отпечатки лап именно снежного барса. Зверь прошёл здесь около двух недель назад, а одна из камер его зафиксировала. Размеры лап соответствуют промерам следов самца снежного барса, встреченных в прошлом году. Так как по нашим наблюдениям, самки не появляются в этом районе уже год или два, то, скорее всего, мы нашли следы уже известного нам самца по кличке Чемпион. Такое имя дали ирбису местные жители. На фотоловушках он также отметился на двух камерах три раза, — расказал Сергей Малых, эксперт WWF, координатор учёта снежного барса на Восточном Саяне, руководитель общественной организации «Азия-Ирбис».



Участниками экспедиции на Большой Саян стали сотрудники иркутской общественной организации «Азия-Ирбис» в рамках общероссийский полномасштабных учёта численности снежного барса в России. Учёт снежного барса стартовал в этом году в середине февраля.



В Бурятии учёт начался в конце февраля с обследования хребта Большой Саян биологами организации «Азия-Ирбис». На хребте Большой Саян эксперты обследовали долины основных речек до верховий, где могли быть встречены следы снежного барса, так как зверь предпочитает перемещаться по открытым доступным пространствам замёрзших рек.



Всего участники экспедиции прошли около ста километров на лыжах с использованием саней-волокуш для перемещения груза, останавливаясь в зимовьях и просто в палатках. Несмотря на теплую погоду, в один из дней пошёл снег, что затруднило обнаружение старых следов животных. Высокий снег, как и ветер, и солнце затрудняет поиск следов, так как форма и размер следов изменяются, невозможно сделать точные размеры отпечатка лап.



- Большой проблемой при проведении широкомасштабных исследований снежного барса повсеместно является нехватка квалифицированных специалистов с опытом исследования такого скрытного зверя и готов к долгим изнурительным полевым экспедициям. Например, в Бурятии партнерами WWF России являются всего два-три квалифицированных эксперта. Им приходится проходить огромные расстояния, ночевать в палатках на снегу, ведь большая часть угодий ирбиса в Бурятии не закрыта охраняемыми природными территориями, здесь нет ни инспекторских домиков, ни кордонов, ни инспекторов. Экспедиции растягиваются на долгий срок. — рассказал Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Саянского представительства WWF России. — Помочь сохранить снежного барса на Восточном Саяне могло бы создание особо охраняемой территории в местообитаниях снежного барса в Окинском районе республики. В данный моментWWF России прорабатывает возможность организации здесь природного парка.



Полномасштабный учёт численности и состояния популяции снежного барса в России стартовал в этом году в середине февраля. Серия полевых экспедиций проходит в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, где находятся ключевые местообитания редкого хищника в стране. С 2016 года учёт снежного барса проводится по инициативе и при координации Всемирного фонда дикой природы (WWF).





