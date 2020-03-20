 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Марта

19 Марта

Популярное

В Бурятии откроют Центр опережающей профессиональной подготовки

В Бурятии откроют Центр опережающей профессиональной подготовки
Общество,  Фото:pixabay.com
На реализацию проекта из федерального бюджета выделено более 52 млн рублей

Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан на базе Бурятского республиканского индустриального техникума в рамках реализации нацпроекта «Образование». Здесь будут реализовываться программы профессионального обучения по стандартам «WorldSkills» по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

На первых этапах начнётся подготовка рабочих для отраслей «Машиностроение» и «Транспорт», в последующем направления будут расширены. На реализацию такого проекта из федерального бюджета выделено более 52 млн рублей.

- Центр будет оснащен современной компьютерной техникой, которая станет площадкой для цифровой платформы. Также финансирование будет направлено на создание коворкинг-зоны, оборудование для форсайт-сессий, повышение квалификации уже работающих педагогов, - сообщил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.

Он добавил, что программы профессионального обучения и переподготовки также будут доступны для безработных граждан, граждан старше 50 лет, женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребёнком, и школьников в рамках получения первой профессии. Для этого достаточно подать заявление в Республиканское агентстве занятости населения Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» или сам Центр опережающей профессиональной подготовки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Справка:

Центр опережающей профессиональной подготовки кадров – это организация, координирующая развитие и использование ресурсов республики в целях опережающей профессиональной подготовки. В том числе профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям на уровне, соответствующем мировым стандартам и практикам, в том числе «WorldSkills». 
правительство РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Борица из Бурятии стала призёром первенства России
Борица из Бурятии стала призёром первенства России
Общество, 20.03.2020
Людмила Шульгина взяла «бронзу» по спортивной борьбе среди девушек до 18 лет
Алексей Цыденов отправился с рабочей поездкой на север Бурятии
Алексей Цыденов отправился с рабочей поездкой на север Бурятии
Общество, 20.03.2020
Особое внимание глава республики уделит встречам с населением

В Улан-Удэ свалку на Стеклозаводе рекультивируют в следующем году
В Улан-Удэ свалку на Стеклозаводе рекультивируют в следующем году
Общество, 20.03.2020
Проектная документация рекультивации находится на экспертизе

«Коронавирус – это испытание для всех нас»: Министр здравоохранения Бурятии провела прямой эфир в Instagram
«Коронавирус – это испытание для всех нас»: Министр здравоохранения Бурятии провела прямой эфир в Instagram
Общество, 20.03.2020
«Уверена, что мы справимся», отметила министр во время общения с жителями  
В Забайкалье накажут виновников степных пожаров
В Забайкалье накажут виновников степных пожаров
Общество, 20.03.2020
Все пожары произошли по неосторожности
В Бурятию за неделю поступили тонны говядины из Бразилии и Парагвая
В Бурятию за неделю поступили тонны говядины из Бразилии и Парагвая
Общество, 20.03.2020
Нарушений при экспорте и импорте продуктов не выявлено
В Забайкалье бабушка живёт в бане из-за примёрзших дверей в дом
В Забайкалье бабушка живёт в бане из-за примёрзших дверей в дом
Общество, 20.03.2020
Следственный комитет начал доследстввенную проверку
Рядом с посёлком в Бурятии заметили медведицу с медвежонком
Рядом с посёлком в Бурятии заметили медведицу с медвежонком
Общество, 20.03.2020
Жителей республики просят сообщать о выходе медведей к населённым пунктам
Улан-удэнцы украли инструментов на 95 тысяч рублей
Улан-удэнцы украли инструментов на 95 тысяч рублей
Общество, 20.03.2020
Работников привлекло качество строительных инструментов в соседней организации
Забайкалец помог мошеннику обворовать себя и свою жену
Забайкалец помог мошеннику обворовать себя и свою жену
Общество, 20.03.2020
Мужчина перевёл неизвестному свои деньги и оформил на жену кредит
В Бурятии в школе неправильно хранили крупу
В Бурятии в школе неправильно хранили крупу
Общество, 20.03.2020
Возбуждено административное дело
В Бурятии спасатели посвятили учения юбилею Победы
В Бурятии спасатели посвятили учения юбилею Победы
Общество, 20.03.2020
Тренировочные сборы проводились на этой неделе
В Бурятию поступит 10 тысяч медицинских масок
В Бурятию поступит 10 тысяч медицинских масок
Общество, 20.03.2020
Маски появятся в аптеках ориентировочно в понедельник
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и грузовик
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и грузовик
Общество, 20.03.2020
Сельчанин заготовил деревьев на 60 тысяч рублей

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^