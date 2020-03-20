На реализацию проекта из федерального бюджета выделено более 52 млн рублей
Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан на базе Бурятского республиканского индустриального техникума в рамках реализации нацпроекта «Образование». Здесь будут реализовываться программы профессионального обучения по стандартам «WorldSkills» по наиболее востребованным и перспективным профессиям.
На первых этапах начнётся подготовка рабочих для отраслей «Машиностроение» и «Транспорт», в последующем направления будут расширены. На реализацию такого проекта из федерального бюджета выделено более 52 млн рублей.
- Центр будет оснащен современной компьютерной техникой, которая станет площадкой для цифровой платформы. Также финансирование будет направлено на создание коворкинг-зоны, оборудование для форсайт-сессий, повышение квалификации уже работающих педагогов, - сообщил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.
Он добавил, что программы профессионального обучения и переподготовки также будут доступны для безработных граждан, граждан старше 50 лет, женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребёнком, и школьников в рамках получения первой профессии. Для этого достаточно подать заявление в Республиканское агентстве занятости населения Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» или сам Центр опережающей профессиональной подготовки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Справка:
Центр опережающей профессиональной подготовки кадров – это организация, координирующая развитие и использование ресурсов республики в целях опережающей профессиональной подготовки. В том числе профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям на уровне, соответствующем мировым стандартам и практикам, в том числе «WorldSkills».
В Бурятии откроют Центр опережающей профессиональной подготовки
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