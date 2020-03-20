В местах проведения дорожных работ будет действовать ограничение скоростного режима
Речь идёт об отрезке с 362 по 392 км Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита. Специалисты приступили к геодезическим работам, а к строительно-монтажным - приступят в апреле.
Участок проходит через село Брянск, также поблизости находится посёлок Селенгинск, поэтому проведение дорожных работ здесь имеет также большое социальное значение.
В целях обеспечения безопасности пешеходов в Брянске планируется обновить 500 м тротуаров с устройством новой дорожной одежды и с заменой существующего бортового камня. Для соблюдения водителями скоростного режима в этом же селе восстановят 150 м шумовых полос из термопластика.
На площадках отдыха на 374-м и 381-м км автодороги Р-258 «Байкал» отремонтируют железобетонные эстакады, обновят беседки, установят столы, лавки и мусорные контейнеры. Вблизи автобусных остановок планируется устройство тротуаров с пешеходным ограждением - от посадочной площадки до пешеходного перехода.
- На участке уложат дорожную одежду из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины и отремонтируют водопропускные трубы. В целях обеспечения безопасности дорожного движения установят металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесут новую горизонтальную разметку. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2021 год, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Добавим, что в местах проведения дорожных работ будет действовать ограничение скоростного режима: 40 км/ч – в населённых пунктах, 50 км/ч – за их пределами.
В Бурятии на участке ремонта трассы «Байкал» ведутся подготовительные работы
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