В Улан-Удэ свалку на Стеклозаводе рекультивируют в следующем году

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проектная документация рекультивации находится на экспертизе



В Улан-Удэ свалку в посёлке Стеклозавод рекультивируют в 2021 году. В настоящее время проектная документация разработана и находится в стадии государственной экологической экспертизы в центральном аппарате Росприроднадзора.



Сметная стоимость объекта будет окончательна определена после прохождения государственной экспертизы, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Финансирование работ запланировано по федеральному проекту «Чистая страна».



Проектная документация разработана в соответствии с постановлением правительства России «О проведении рекультивации и консервации земель». При этом обязательным требованием к разработанной проектной документации является получение положительных заключений необходимых государственных экспертиз.

