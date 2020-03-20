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В Улан-Удэ свалку на Стеклозаводе рекультивируют в следующем году

В Улан-Удэ свалку на Стеклозаводе рекультивируют в следующем году
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проектная документация рекультивации находится на экспертизе

В Улан-Удэ свалку в посёлке Стеклозавод рекультивируют в 2021 году. В настоящее время проектная документация разработана и находится в стадии государственной экологической экспертизы в центральном аппарате Росприроднадзора.

Сметная стоимость объекта будет окончательна определена после прохождения государственной экспертизы, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Финансирование работ запланировано по федеральному проекту «Чистая страна».  

Проектная документация разработана в соответствии с постановлением правительства России «О проведении рекультивации и консервации земель». При этом обязательным требованием к разработанной проектной документации является получение положительных заключений необходимых государственных экспертиз. 
свалка администрация Улан-Удэ
 
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