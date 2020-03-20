Проектная документация рекультивации находится на экспертизе
В Улан-Удэ свалку в посёлке Стеклозавод рекультивируют в 2021 году. В настоящее время проектная документация разработана и находится в стадии государственной экологической экспертизы в центральном аппарате Росприроднадзора.
Сметная стоимость объекта будет окончательна определена после прохождения государственной экспертизы, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Финансирование работ запланировано по федеральному проекту «Чистая страна».
Проектная документация разработана в соответствии с постановлением правительства России «О проведении рекультивации и консервации земель». При этом обязательным требованием к разработанной проектной документации является получение положительных заключений необходимых государственных экспертиз.
В Улан-Удэ свалку на Стеклозаводе рекультивируют в следующем году
Общество, Фото:
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