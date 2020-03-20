«Коронавирус – это испытание для всех нас»: Министр здравоохранения Бурятии провела прямой эфир в Instagram

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Уверена, что мы справимся», отметила министр во время общения с жителями



Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова провела прямой эфир в Instagram. В самом начале она сообщила, что на сегодня в Бурятии заражённых коронавирусной инфекцией нет.



В комментариях многие подписчики попросили прокомментировать ситуацию, которая произошла с улан-удэнским блогером Арюной Яковлевой. Девушка, вернувшись из Вьетнама, свободно перемещалась по городу. Один из её подписчиков спросил, почему она не на карантине. Тогда Арюна Яковлева ответила, что пока не получала никаких предписаний, но позже всё же решила сдать анализ на коронавирус.



Судя по сторис, первым делом девушка отправилась в управление Роспотребнадзора по Бурятии, откуда её отправили в поликлинику по месту жительства, объяснив, что именно там возьмут мазок, затем отправят его в лабораторию на исследование.



Затем блогер позвонила в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко и спросила, можно ли сдать анализ на коронавирус у них. Девушку сначала попросили позвонить в лабораторию больницы, а оттуда ее «отправили» в кассу, до которой блогер так и не дозвонилась. В Республиканской инфекционной больнице ответили, что звонить следует не им, а во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ». Заместитель главного врача инфекционной больницы сообщила, что нужно, прежде всего, звонить на «горячую линию» минздрава и передать информацию о прибывших.



В конце концов, блогер позвонила на «горячую линию», где ей задавали различные вопросы и настоятельно рекомендовали оставаться ей и всем, кто прилетел вместе с ней, дома в течение 14 дней. Также улан-удэнке сказали, что обязательно возьмут все анализы.



В прямом эфире Евгения Лудупова прокомментировала, что звонить на «горячую линию» следовало с самого начала.



- Вам чётко ответили на «горячей линии» – самоизоляция на 14 дней. Мы чётко следуем постановлению главного санитарного врача, в котором прописано, что всем лицам, прибывшим из-за рубежа, нужно самоизолироваться дома на 14 дней и вызвать медработника. Работает «горячая линия», и обращаться нужно в поликлиники, а не в больницы, там для этого отменили профосмотры, - сказала Евгения Лудупова.



Затем в комментариях одна подписчица рассказала, что ей посоветовали обратиться к терапевту, когда она позвонила на «горячую линию». Министр ответила, что проработает этот вопрос.



- Я понимаю, что у медработников, как и специалистов других профессий, есть упущения. Но если мы не будем расти и меняться, то ничего не будет, поэтому огульно говорить, что мы не готовы - не надо – я с вами категорически не согласна. Сегодня медработники взяли на себя большую ответственность и медработники, в случае, не дай бог, какой ситуации, всегда первые в зоне риска. Я как министр требую уважения к нашим медработникам, - заявила Евгения Лудупова.



Также она объяснила, что людям, которые не прибывали из-за рубежа, не имеют признаков ОРВИ и не контактировали с прибывшими из других стран – сдавать анализы бессмысленно.



- Коронавирус придёт и уйдёт, я глубоко уверена, что мы справимся, но жизнь-то не останавливается. Медперсонал продолжает работать с болеющими другими заболеваниями – это болезни системы кровообращения, сахарный диабет, онкологические заболевания. 10 февраля был введен режим повышенной готовности, все медработники отозваны с отпусков, подготовлено оснащение. Коронавирус – это испытание для всех нас, - заключила министр здравоохранения.



