В Забайкалье накажут виновников степных пожаров

Сотрудники полиции провели тщательные осмотры мест возгорания, выяснили точное время начала распространения огня и установили лиц, которые находились в районах степных палов. Они были доставлены в отдел полиции.







За последние несколько дней на территории Улётовского района Забайкальского края были зарегистрированы палы сухой травы. По каждому из возгораний, сотрудниками полиции проведены проверки. В результате установлены личности четырёх местных жителей, которые в разное время, в различных населённых пунктах Улётовского района из-за неосторожного обращения с огнём допустили возгорания сухой травы.Так, 48-летний житель Улёт, направляясь в магазин, расположенный на окраине села, подкурил сигарету и бросил непотушенную спичку. Сухая трава моментально загорелась. Из-за ветра огонь распространился на площадь в пять тысяч квадратных метров.- Поставил сумки, подкурился, кинул спичку, взял сумки, пошёл. Поворачиваюсь, горит. Я поставил сумки, снял куртку, попытался затушить, поднялся ветер. Я напугался. Ушёл, - рассказал виновник пожара.Случайно брошенная спичка другим жителем Улетовского района стала причиной степного пала на площади 20 гектаров в районе села Горекацан. Пять гектаров степных угодий выгорело в районе села Голубичное из-за разведённого костра, а в результате неосторожности жителя Черемхово степной пожар полыхал на площади 200 гектаров.Несмотря на то, что их действия не повлекли причинения ущерба, собранные материалы направлены в органы Госпожнадзора для привлечения людей к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.Кроме того, что с началом пожароопасного периода сотрудники полиции установили также виновника степного пала в Могойтуйском районе, по вине которого произошло возгорание растительности на площади пять гектаров, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.