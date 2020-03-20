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В Забайкалье накажут виновников степных пожаров

В Забайкалье накажут виновников степных пожаров
Общество,  Фото:пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю
Все пожары произошли по неосторожности

За последние несколько дней на территории Улётовского района Забайкальского края были зарегистрированы палы сухой травы. По каждому из возгораний, сотрудниками полиции проведены проверки. В результате установлены личности четырёх местных жителей, которые в разное время, в различных населённых пунктах Улётовского района из-за неосторожного обращения с огнём допустили возгорания сухой травы.

Так, 48-летний житель Улёт, направляясь в магазин, расположенный на окраине села, подкурил сигарету и бросил непотушенную спичку. Сухая трава моментально загорелась. Из-за ветра огонь распространился на площадь в пять тысяч квадратных метров.

- Поставил сумки, подкурился, кинул спичку, взял сумки, пошёл. Поворачиваюсь, горит. Я поставил сумки, снял куртку, попытался затушить, поднялся ветер. Я напугался. Ушёл, - рассказал виновник пожара.

Случайно брошенная спичка другим жителем Улетовского района стала причиной степного пала на площади 20 гектаров в районе села Горекацан. Пять гектаров степных угодий выгорело в районе села Голубичное из-за разведённого костра, а в результате неосторожности жителя Черемхово степной пожар полыхал на площади 200 гектаров.

Сотрудники полиции провели тщательные осмотры мест возгорания, выяснили точное время начала распространения огня и установили лиц, которые находились в районах степных палов. Они были доставлены в отдел полиции.

Несмотря на то, что их действия не повлекли причинения ущерба, собранные материалы направлены в органы Госпожнадзора для привлечения людей к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Кроме того, что с началом пожароопасного периода сотрудники полиции установили также виновника степного пала в Могойтуйском районе, по вине которого произошло возгорание растительности на площади пять гектаров, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


Забайкальский край лесные пожары
 
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