В Забайкалье бабушка живёт в бане из-за примёрзших дверей в дом

Следственный комитет начал доследстввенную проверку



В Забайкальском крае следственный комитет начал доследственную проверку по информации СМИ о проживании двух престарелых женщин в ненадлежащих условиях в посёлке Атамановка Читинского района.



В эфире одного из региональных телеканалов вышел сюжет с информацией о том, что две пенсионерки проживают в ненадлежащих условиях из-за подтопления. Двери в доме 85-летней женщины примерзли, и она вынуждена жить в бане. Дом другой женщины находится в аварийном состоянии из-за затопленного подполья.



- Перечисленные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами органов соцзащиты, ответственных за обеспечение соблюдения прав пожилых граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



В рамках проверки следователи выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, в ходе которой ей будет дана объективная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

