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В Забайкалье бабушка живёт в бане из-за примёрзших дверей в дом

В Забайкалье бабушка живёт в бане из-за примёрзших дверей в дом
Общество,  Фото:pixabay.com
Следственный комитет начал доследстввенную проверку

В Забайкальском крае следственный комитет начал доследственную проверку по информации СМИ о проживании двух престарелых женщин в ненадлежащих условиях в посёлке Атамановка Читинского района.

В эфире одного из региональных телеканалов вышел сюжет с информацией о том, что две пенсионерки проживают в ненадлежащих условиях из-за подтопления. Двери в доме 85-летней женщины примерзли, и она вынуждена жить в бане. Дом другой женщины находится в аварийном состоянии из-за затопленного подполья.

- Перечисленные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами органов соцзащиты, ответственных за обеспечение соблюдения прав пожилых граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

В рамках проверки следователи выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, в ходе которой ей будет дана объективная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Забайкальский край
 
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