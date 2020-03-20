В Иркутской области мужчина отдал 215 тысяч за несуществующий снегоход

Половину суммы он занял у друзей



Житель Бодайбо Иркутской области, собираясь купить снегоход на сайте объявлений «Авто.ру», нашёл подходящее объявление. Во время переписки и телефонных разговоров, автор объявления заверил, что готов отправить технику транспортной компанией и уговорил перевести ему 100 тысяч рублей.



Для «достоверности» он отправил заявителю якобы свои паспортные данные и фотографии, по его словам, сделанные в транспортной компании во время упаковки снегохода.



Получив снимки, бодайбинец отправил на счёт оставшуюся сумму – 115 тысяч рублей, которые он занял у друзей. Однако связавшись с транспортной компанией, мужчина узнал, что такой посылки в фирму не поступало.



Номер телефона «продавца» к этому времени стал недоступен. Осознав, что стал жертвой мошенника, мужчина пришёл в полицию.



Кроме него ещё 8 жителей Иркутской области в тот же день лишились своих сбережений.



После разговоров с неизвестными, представлявшимися работниками банков и правоохранительных органов, деньги потеряли два жителя села Хомутово, мужчина из посёлка Усть-Ордынский, а также таксист и пенсионерка из Иркутска - суммарно они перевили на счета незнакомых им людей более 200 тысяч рублей.



Ещё двоих жителей областного центра обманули при покупке товаров на сайтах объявлений и одну девушку – в социальных сетях.



По указанным случаям сотрудниками правоохранительных органов назначены и проводится проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Всего с начала марта от противоправных действий интернет и телефонных мошенников пострадали 162 жителя Иркутской области, а с начала года – 450.





