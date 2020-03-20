В Забайкалье построят 3 крупных спортивных объекта

Ввод в эксплуатацию планируется на 2021-2022 годы



Строительство трёх крупных спортивных сооружений запланировано в Забайкальском крае – зал бокса в Чите, спортивный комплекс для занятий борьбой в посёлке Агинское и спортивный центр с игровым залом в городе Краснокаменске. Об этом речь шла в ходе итогового заседания регионального министерства физической культуры и спорта. Участие в нём принял губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Руководитель спортивного ведомства Виталий Ломаев доложил, что работа по объектам уже начата, ввод их в эксплуатацию запланирован в 2021-2022 годах.



- Также в 2020 году по плану социального развития центров экономического роста будут построены 20 универсальных площадок и пять плоскостных сооружений в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни, – отметил он.



По словам министра, в целом в крае насчитывается 54 учреждения физкультуры и спорта, на базе которых занимаются дети по 38 видам спорта. В 2019 году спортсменами Забайкальского края на всероссийских соревнованиях завоевано 517 медалей различного достоинства, а также 56 – на состязаниях международного уровня. Ежегодно в крае организуется более 30 физкультурно-спортивных мероприятий. Проводится работа по приобщению жителей региона к регулярным занятиям физкультурой и спортом.



Вместе с тем были отмечены и проблемные вопросы - недостаточное финансирование отрасли, необходимость развития сети спортивной инфраструктуры и другие. Помимо этого, в спортивных учреждениях насчитывается 120 свободных ставок тренеров и тренеров-преподавателей.



Резюмируя итоги деятельности министерства, глава региона Александр Осипов подчеркнул, что работа по развитию физической культуры и спорта в крае ведётся неэффективно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

