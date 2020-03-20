Рядом с посёлком в Бурятии заметили медведицу с медвежонком

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Жителей республики просят сообщать о выходе медведей к населенным пунктам



В мессенджерах и пабликах Бичурского района распространяется информация о том, что «есть вероятность раннего выхода медведей из спячки и их подходов к населённым пунктам».



- В связи с зафиксированным увеличением численности медведей в Бичурском районе и плохой кормовой базой осенью 2019 года, есть вероятность раннего выхода медведей из спячки и подходов к населённым пунктам, свалкам и животноводческим стоянкам в поисках пропитания. Напомним, осенью прошлого года медведь вышел на улицу Кирова в Бичуре и был застрелен сотрудниками полиции. Зафиксированы случаи выхода медведей на животноводческие стоянки. Также были обнаружены следы в местности Хурут, где находится свалка. Земляки, будьте осторожны, - призывается здесь.



О всех случаях встречи с косолапыми людей просят сообщать в Бурприроднадзор, либо в Единую диспетчерскую службу.



Как сообщили «Байкал-Daily» в Бурприроднадзоре, действительно в Бичурском районе республики существует вероятность выхода диких животных к сёлам.



- У нас ежегодно в Северо-Байкальском районе медведи выходят, сегодня у нас уже было сообщение от ЕДДС, что женщина видела медведицу с медвежонком – по-моему, поблизости с посёлком Ангоя. Инспектор выехал на место. Если по прошлому году смотреть, то возможен выход медведей в Бичурском районе. Ранее были зафиксированы случаи также в Кабанском районе возле Танхоя – там была зарегистрирована гибель рыбы, нерпы, и медведей привлёк запах разложения, - рассказал заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев.



Жителям, увидевшим диких животных рядом с населёнными пунктами, следует сообщить об этом в Бурприроднадзор, либо в администрацию села, посёлка, либо позвонить диспетчеру ЕДДС. Как правило, на место выезжает специалист, отпугивает медведя подальше в лес. Если зверь неоднократно выходит и представляет угрозу жизни людей, то принимается решение об отстреле.



