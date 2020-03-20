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Улан-удэнцы украли инструментов на 95 тысяч рублей

Улан-удэнцы украли инструментов на 95 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Работников привлекло качество строительных инструментов в соседней организации

Вечером 18 марта в полицию поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что двое неизвестных проникли на территорию строительной базы в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники проникли в помещение, предприятия срезав навесной замок, и украли строительные инструменты. Ущерб составил более 95 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» задержаны местные жители, – 23 и 24 лет, один из которых ранее судим.

Установлено, что подозреваемые работают в строительной компании, расположенной по соседству. Увидев у коллег качественный инструмент, молодые люди решили его украсть в нерабочее время. В последующем злоумышленники планировали продать украденное имущество.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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