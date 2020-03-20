Работников привлекло качество строительных инструментов в соседней организации
Вечером 18 марта в полицию поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что двое неизвестных проникли на территорию строительной базы в Октябрьском районе Улан-Удэ.
Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники проникли в помещение, предприятия срезав навесной замок, и украли строительные инструменты. Ущерб составил более 95 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» задержаны местные жители, – 23 и 24 лет, один из которых ранее судим.
Установлено, что подозреваемые работают в строительной компании, расположенной по соседству. Увидев у коллег качественный инструмент, молодые люди решили его украсть в нерабочее время. В последующем злоумышленники планировали продать украденное имущество.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнцы украли инструментов на 95 тысяч рублей
Общество, Фото:
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