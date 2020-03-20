В Иркутской области ведётся строительство 16 спортивных объектов

В этом году завершится строительство восьми из них
В 2020 году в муниципальных образованиях Иркутской области ведётся строительство 16 объектов спорта. Из них семь комплексов возводятся в рамках реализации федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом заявил исполняющий обязанности министра спорта региона Илья Резник.
- В текущем году планируется завершить строительство восьми спортивных объектов. Самый крупный – это центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал», который находится в высокой степени готовности. В рамках проекта «Спорт – норма жизни» планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в посёлках Усть-Уда Усть-Удинского района и Большой Луг Шелеховского района, селе Урик Иркутского района, плавательный бассейн в Усть-Куте, спортивный комплекс в селе Казачинское Казачинско-Ленского района. Кроме того, будет построен спортивно-оздоровительный комплекс в селе Знаменка Жигаловского района и ФОК в Ленинском районе Иркутска, – рассказал Илья Резник.
В этом году начнётся строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Усолье-Сибирском, посёлках Балаганск и Жигалово, деревне Карлук Иркутского района, спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Плишкино Иркутского района. Будет вестись строительство крытых катков с искусственным льдом в Свирске и Иркутске. Возобновятся работы по строительству дома спорта в посёлке Усть-Ордынский. Эти объекты будут вводиться в эксплуатацию в 2021 и 2022 годах.
По информации пресс-службы министерства спорта Иркутской области, в рамках реализации государственной программы региона «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году на строительство спортивных объектов предусмотрено свыше 2,9 миллиардов рублей. Из них большая часть средств предусмотрена на завершение центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал».
- Основной задачей проекта «Спорт – норма жизни» является увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Сегодня в области реализуется ряд мероприятий по улучшению спортивной инфраструктуры, в том числе для занятий спортом самостоятельно, – отметил Илья Резник.
В Иркутской области ведётся строительство 16 спортивных объектов
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