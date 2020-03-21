По данным Бурятского гидрометцентра, 21 марта по республике ночью без осадков
Днём по северной половине местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер юго-западный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью 5-10, местами 15-20 мороза, днём 3-8, по югу до 14 тепла, по северным районам местами 0-5 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-9 мороза, днём 7-9 тепла.
В Улан-Удэ тепло и без осадков
Общество, Фото:
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