 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Марта

19 Марта

Популярное

Забайкалец помог мошеннику обворовать себя и свою жену

Забайкалец помог мошеннику обворовать себя и свою жену
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина перевёл неизвестному свои деньги и оформил на жену кредит

В полицию Карымского района Забайкальского края обратился 33-летний житель посёлка Дарасун. Он рассказал, что у него обманом украли деньги.

Потерпевшему позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка и пояснил, что с его карты зафиксирована попытка списания денег. Для защиты псевдо-работник убедил потерпевшего передать ему данные банковской карты и отправленный код в смс-сообщении. При этом, отметил, что после этого все имеющиеся средства на карте будут на время переведены в безопасное хранилище.

После совершённых действий мошенник предложил аналогичным образом защитить банковскую карту его супруги.

Согласившись, мужчина продиктовал звонившему все данные карты жены. Через некоторое время звонивший сообщил ему о нехватке на счёте жены денег, предложив потерпевшему оформить онлайн-кредит и пополнить счёт. Мужчина согласился и выполнил все указания звонившего, в том числе оформил кредит на сумму около 50 тысяч рублей.

После окончания разговора с карты жены потерпевшего были списаны кредитные деньги, а телефон звонившего стал недоступен. Мужчина обратился в полицию. Общий ущерб, причинённый действиями мошенников, составил 104 тысячи рублей.

Кроме того, жертвами мошенников стали два читинца и житель Могойтуйского района, которые также продиктовали личные данные банковских карт псведо-работникам банков. Своими действиями забайкальцы лишились 108 тысяч рублей.

По фактам хищений денежных средств возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


мошенничество Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Рядом с посёлком в Бурятии заметили медведицу с медвежонком
Рядом с посёлком в Бурятии заметили медведицу с медвежонком
Общество, 20.03.2020
Жителей республики просят сообщать о выходе медведей к населённым пунктам
Улан-удэнцы украли инструментов на 95 тысяч рублей
Улан-удэнцы украли инструментов на 95 тысяч рублей
Общество, 20.03.2020
Работников привлекло качество строительных инструментов в соседней организации
Забайкалец помог мошеннику обворовать себя и свою жену
Забайкалец помог мошеннику обворовать себя и свою жену
Общество, 20.03.2020
Мужчина перевёл неизвестному свои деньги и оформил на жену кредит
В Бурятии в школе неправильно хранили крупу
В Бурятии в школе неправильно хранили крупу
Общество, 20.03.2020
Возбуждено административное дело
В Бурятии спасатели посвятили учения юбилею Победы
В Бурятии спасатели посвятили учения юбилею Победы
Общество, 20.03.2020
Тренировочные сборы проводились на этой неделе
В Бурятию поступит 10 тысяч медицинских масок
В Бурятию поступит 10 тысяч медицинских масок
Общество, 20.03.2020
Маски появятся в аптеках ориентировочно в понедельник
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и грузовик
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и грузовик
Общество, 20.03.2020
Сельчанин заготовил деревьев на 60 тысяч рублей
В Бурятии зенитчики отразили авиационный удар условного врага
В Бурятии зенитчики отразили авиационный удар условного врага
Общество, 20.03.2020
Зенитчики провели масштабные ракетные стрельбы
В Бурятии на строительство двух школ потратили более 850 млн рублей. ФОТО
В Бурятии на строительство двух школ потратили более 850 млн рублей. ФОТО
Общество, 20.03.2020
С 1 сентября новые школы откроются в Поселье и Нижнем Саянтуе
Зампред правительства Бурятии: «Правда наружу всегда выйдет»
Зампред правительства Бурятии: «Правда наружу всегда выйдет»
Общество, 20.03.2020
«Очернять такого Человека могут лишь люди, которые не заботятся о морали», высказался он по поводу нападок на Валентину Терешкову

Житель Иркутской области стащил сотовый телефон у инвалида-колясочника
Житель Иркутской области стащил сотовый телефон у инвалида-колясочника
Общество, 20.03.2020
Выяснилось, что ранее мужчина обокрал ещё нескольких человек

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^