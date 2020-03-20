Мужчина перевёл неизвестному свои деньги и оформил на жену кредит
В полицию Карымского района Забайкальского края обратился 33-летний житель посёлка Дарасун. Он рассказал, что у него обманом украли деньги.
Потерпевшему позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка и пояснил, что с его карты зафиксирована попытка списания денег. Для защиты псевдо-работник убедил потерпевшего передать ему данные банковской карты и отправленный код в смс-сообщении. При этом, отметил, что после этого все имеющиеся средства на карте будут на время переведены в безопасное хранилище.
После совершённых действий мошенник предложил аналогичным образом защитить банковскую карту его супруги.
Согласившись, мужчина продиктовал звонившему все данные карты жены. Через некоторое время звонивший сообщил ему о нехватке на счёте жены денег, предложив потерпевшему оформить онлайн-кредит и пополнить счёт. Мужчина согласился и выполнил все указания звонившего, в том числе оформил кредит на сумму около 50 тысяч рублей.
После окончания разговора с карты жены потерпевшего были списаны кредитные деньги, а телефон звонившего стал недоступен. Мужчина обратился в полицию. Общий ущерб, причинённый действиями мошенников, составил 104 тысячи рублей.
Кроме того, жертвами мошенников стали два читинца и житель Могойтуйского района, которые также продиктовали личные данные банковских карт псведо-работникам банков. Своими действиями забайкальцы лишились 108 тысяч рублей.
По фактам хищений денежных средств возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец помог мошеннику обворовать себя и свою жену
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