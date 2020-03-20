В Забайкалье устроили первые индивидуальные гонки на БМП

Общество, Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Соревновались экипажи общевойсковых соединений Забайкалья, Приморья и береговых сил Тихоокеанского флота



На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае в рамках конкурса «Суворовский натиск» с успехом прошли первые индивидуальные гонки экипажей боевых машин пехоты БМП-2, в которых приняли участие команды общевойсковых соединений из Забайкалья, Приморского края, а также береговых сил Тихоокеанского флота.



При прохождении маршрута экипажи трижды выходили на огневые рубежи и с применением штатного вооружения боевых машин поражали мишени, имитирующие бронеобъекты, вертолёт и гранатомётчика противника на удалении от 600 до 1500 метров. Во время заездов каждому экипажу предстояло преодолеть около 20 километров пути, совершив три круга по специально подготовленной трассе с преодолением восьми искусственных препятствий таких, как эскарп, колейный мост, «змейка» и другие.



В итоге лучший результат конкурсного дня в индивидуальной гонке продемонстрировал экипаж БМП-2 лейтенанта Ахмеда Шогенова, представляющий общевойсковое объединение, дислоцированное в Забайкальском крае.



В это же время проходили конкурсные испытания по различным видам боевой подготовки среди экипажей и взводов, представляющих команды из Бурятии и Амурской области. В этой дисциплине не было равных экипажу под командованием лейтенанта Рустама Батыразова из мотострелкового соединения, дислоцируемого в Бурятии.



В общей сложности на этом этапе соревнований участвуют 15 сильнейших экипажей БМП со всего Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.

