Соревновались экипажи общевойсковых соединений Забайкалья, Приморья и береговых сил Тихоокеанского флота
На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае в рамках конкурса «Суворовский натиск» с успехом прошли первые индивидуальные гонки экипажей боевых машин пехоты БМП-2, в которых приняли участие команды общевойсковых соединений из Забайкалья, Приморского края, а также береговых сил Тихоокеанского флота.
При прохождении маршрута экипажи трижды выходили на огневые рубежи и с применением штатного вооружения боевых машин поражали мишени, имитирующие бронеобъекты, вертолёт и гранатомётчика противника на удалении от 600 до 1500 метров. Во время заездов каждому экипажу предстояло преодолеть около 20 километров пути, совершив три круга по специально подготовленной трассе с преодолением восьми искусственных препятствий таких, как эскарп, колейный мост, «змейка» и другие.
В итоге лучший результат конкурсного дня в индивидуальной гонке продемонстрировал экипаж БМП-2 лейтенанта Ахмеда Шогенова, представляющий общевойсковое объединение, дислоцированное в Забайкальском крае.
В это же время проходили конкурсные испытания по различным видам боевой подготовки среди экипажей и взводов, представляющих команды из Бурятии и Амурской области. В этой дисциплине не было равных экипажу под командованием лейтенанта Рустама Батыразова из мотострелкового соединения, дислоцируемого в Бурятии.
В общей сложности на этом этапе соревнований участвуют 15 сильнейших экипажей БМП со всего Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.
В Забайкалье устроили первые индивидуальные гонки на БМП
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для участия нужно записать на видео чтение поэмы Твардовского
Ввод в эксплуатацию планируется на 2021-2022 годы
В этом году завершится строительство восьми из них
Желающие принять участие могут направлять заявки в администрацию района по месту жительства
Соревновались экипажи общевойсковых соединений Забайкалья, Приморья и береговых сил Тихоокеанского флота
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в России проводится фестиваль народного творчества
В республике открыт приём заявок на конкурсы бурятских песен, улигеров и народного фольклора
Запрет начнёт действовать в районах со второй половины апреля
По результатам месячника будет издан сборник творческих работ детей и молодёжи
Приказ об этом был подписан 19 марта
Забайкалье принимает первенство по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет
Людмила Шульгина взяла «бронзу» по спортивной борьбе среди девушек до 18 лет
На реализацию проекта из федерального бюджета выделено более 52 млн рублей
В местах проведения дорожных работ будет действовать ограничение скоростного режима
Особое внимание глава республики уделит встречам с населением