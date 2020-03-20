В Бурятию поступит 10 тысяч медицинских масок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Маски появятся в аптеках ориентировочно в понедельник



Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова провела прямой эфир в Instagram. Она сообщила, что по состоянию на 8 утра 20 марта больных коронавирусной инфекцией в Бурятии не зарегистрировано. Также министр ответила на вопросы подписчиков о ношении медицинских масок и мерах, которые следует соблюдать.



- Согласно постановлению главного санитарного врача России всем лицам, которые приезжают из-за рубежа, необходимо сообщать о своём возвращении, и в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. И самое главное - прибывшим надо выполнять требования домашней самоизоляции в течение 14 дней, - рассказала Евгения Лудупова.



К неблагополучным странам относится Китай, Италия, Южная Корея, Франция, Германия и Иран. Если человек прибывает из этих стран и имеет симптомы ОРВИ – его госпитализируют, если симптомов не имеет – то он обязан самоизолироваться минимум на две недели. «Это ответственность каждого человека», отметила министр.



- Все лица, которые прибывают из Южной Кореи, (которая является неблагополучной страной), госпитализируются. Те, у кого есть симптомы ОРВИ, проходят обследования, сдают анализы и наблюдаются в инфекционной больнице в течение 14 дней. Те, у кого нет симптомов – находятся в обсерваторе на базе госпиталя ветеранов войны на Верхней Березовке – сейчас там наблюдаются девять граждан КНР, два гражданина Японии и один житель Бурятии. За остальными ведётся наблюдение на дому, - рассказала министр здравоохранения.



Также она сообщила о том, что медицинских масок в аптечной сети пока нет, но ориентировочно в понедельник в аптеки сети «Бурят- Фармация» поступит около 10 тысяч масок. Позже планируется поступление еще 10 тысяч масок. Евгения Лудупова порекомендовала изготавливать маски в домашних условиях, используя четырехслойную марлю и бинт. При этом она отметила, что маски следует носить в местах массового скопления людей и при контакте с человеком, страдающим ОРВИ.



- Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем: жизнь продолжается. Новый коронавирус - это один из видов ОРВИ. Мы из года в год переживаем подъёмы ОРВИ, в прошлом году ситуация была хуже. Больше всего риску подвержены наши пожилые люди, поэтому мы должны сделать всё, что создать им безопасные условия. Мы своими действиями должны друг друга успокаивать и поддерживать, - прокомментировала министр.



Она добавила, что сейчас главное - изолироваться, избегать места скопления людей, мыть руки и проветривать помещения. «Необходимо соблюдать те меры, которые известны всем – приём витаминов, хорошее питание, здоровый сон и хорошее настроение», сказала она во время прямого эфира.



