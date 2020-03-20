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В Забайкалье введут месячное ограничение на движение большегрузов

В Забайкалье введут месячное ограничение на движение большегрузов
Общество,  Фото:pixabay.com
Запрет начнёт действовать в районах со второй половины апреля

Начиная со второй половины апреля в районах Забайкальского края на дорогах регионального и межмуниципального значения будет действовать временное ограничение движения большегрузных транспортных средств.

- Данные меры принимаются в связи с тем, что весной дороги особенно восприимчивы к нагрузкам после переувлажнения дорожной одежды, вызванной таянием снега. Запрет на движение большегрузов вводится ежегодно. Для «просушки», как правило, достаточно одного месяца, – пояснил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.

Он отметил, что предпринимателям, осуществляющим перевозку грузов по территории региона, необходимо заранее продумать маршруты следования.

Первые ограничения движения начнутся с 17 апреля в Борзинском, Забайкальском, Краснокаменском и Приаргунском районах и продлятся до 16 мая. С 19 апреля по 18 мая ограничения коснутся Агинского, Акшинского, Дульдургинского, Кыринского, Могойтуйского, Оловяннинского и Ононского районов. В Карымском, Красночикойском, Чернышевском, Читинском, Улётовском, Шилкинском районах ограничения будут действовать с 20 апреля по 19 мая. Затем с 21 апреля по 20 мая под ограничения попадут Петровск-Забайкальский и Хилокский районы. С 24 апреля по 23 мая – Александро-Заводский, Балейский, Газимуро-Заводский, Калганский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Сретенский и Шелопугинский районы. Последними с 29 апреля по 28 мая станут Каларский, Могочинский, Тунгокоченский и Тунгиро-Олёкминский районы. С графиком, а также с требованиями по допустимой нагрузке на ось транспортных средств можно ознакомиться на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

На федеральных трассах России весенние ограничения отменены с 2018 года.

Временный запрет не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортные средства минобороны РФ, а также на международные перевозки грузов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
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