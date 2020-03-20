В Забайкалье введут месячное ограничение на движение большегрузов

Запрет начнёт действовать в районах со второй половины апреля
Начиная со второй половины апреля в районах Забайкальского края на дорогах регионального и межмуниципального значения будет действовать временное ограничение движения большегрузных транспортных средств.
- Данные меры принимаются в связи с тем, что весной дороги особенно восприимчивы к нагрузкам после переувлажнения дорожной одежды, вызванной таянием снега. Запрет на движение большегрузов вводится ежегодно. Для «просушки», как правило, достаточно одного месяца, – пояснил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.
Он отметил, что предпринимателям, осуществляющим перевозку грузов по территории региона, необходимо заранее продумать маршруты следования.
Первые ограничения движения начнутся с 17 апреля в Борзинском, Забайкальском, Краснокаменском и Приаргунском районах и продлятся до 16 мая. С 19 апреля по 18 мая ограничения коснутся Агинского, Акшинского, Дульдургинского, Кыринского, Могойтуйского, Оловяннинского и Ононского районов. В Карымском, Красночикойском, Чернышевском, Читинском, Улётовском, Шилкинском районах ограничения будут действовать с 20 апреля по 19 мая. Затем с 21 апреля по 20 мая под ограничения попадут Петровск-Забайкальский и Хилокский районы. С 24 апреля по 23 мая – Александро-Заводский, Балейский, Газимуро-Заводский, Калганский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Сретенский и Шелопугинский районы. Последними с 29 апреля по 28 мая станут Каларский, Могочинский, Тунгокоченский и Тунгиро-Олёкминский районы. С графиком, а также с требованиями по допустимой нагрузке на ось транспортных средств можно ознакомиться на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
На федеральных трассах России весенние ограничения отменены с 2018 года.
Временный запрет не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортные средства минобороны РФ, а также на международные перевозки грузов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Забайкалье введут месячное ограничение на движение большегрузов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По результатам месячника будет издан сборник творческих работ детей и молодёжи
Приказ об этом был подписан 19 марта
Забайкалье принимает первенство по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет
Людмила Шульгина взяла «бронзу» по спортивной борьбе среди девушек до 18 лет
На реализацию проекта из федерального бюджета выделено более 52 млн рублей
В местах проведения дорожных работ будет действовать ограничение скоростного режима
Особое внимание глава республики уделит встречам с населением
Проектная документация рекультивации находится на экспертизе
«Коронавирус – это испытание для всех нас»: Министр здравоохранения Бурятии провела прямой эфир в Instagram
«Уверена, что мы справимся», отметила министр во время общения с жителями
Все пожары произошли по неосторожности
Нарушений при экспорте и импорте продуктов не выявлено
Следственный комитет начал доследстввенную проверку
Половину суммы он занял у друзей
Жителей республики просят сообщать о выходе медведей к населённым пунктам
Работников привлекло качество строительных инструментов в соседней организации