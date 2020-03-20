В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и грузовик

Сельчанин заготовил деревьев на 60 тысяч рублей
Поздно вечером 18 марта в Заиграевском районе Бурятии сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в незаконной заготовке древесины в Хандагатайском участковом лесничестве.
Следствием установлено, что в пяти километрах от села Новоильинск 24-летний неработающий местный житель, не имея разрешительных документов, совершил рубку более пять кубометров сосны. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 60 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты: заготовленный лес, бензопила, грузовая автомашина.
За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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