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В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и грузовик

В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и грузовик
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Сельчанин заготовил деревьев на 60 тысяч рублей

Поздно вечером 18 марта в Заиграевском районе Бурятии сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в незаконной заготовке древесины в Хандагатайском участковом лесничестве.

Следствием установлено, что в пяти километрах от села Новоильинск 24-летний неработающий местный житель, не имея разрешительных документов, совершил рубку более пять кубометров сосны. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 60 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты: заготовленный лес, бензопила, грузовая автомашина.

За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



черные лесорубы
 
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