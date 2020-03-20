Зенитчики провели масштабные ракетные стрельбы
В Бурятии на полигоне Телемба военные подразделений противовоздушной обороны отразили массированный авиационный удар условного противника в ходе масштабной тренировки под руководством командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Геннадия Жидко.
В ходе боевых стрельб расчеты ЗРС С-300, ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь», «Бук», «Оса-АК» успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника.
- Расчёты многоканальных, высокомобильных зенитных ракетных комплексов выполнили более десятка боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.
Помимо этого, на полигоне Телемба проходят зачётные упражнения по допуску к боевой стрельбе, в частности расчёты зенитных ракетных комплексов отрабатывают обнаружение, сопровождение и опознавание малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты условного противника.
Всего в полевом выходе войск ПВО Восточного военного округа принимают участие более 4 тысяч человек, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники.
В Бурятии зенитчики отразили авиационный удар условного врага
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