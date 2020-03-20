В Бурятии зенитчики отразили авиационный удар условного врага

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Зенитчики провели масштабные ракетные стрельбы



В Бурятии на полигоне Телемба военные подразделений противовоздушной обороны отразили массированный авиационный удар условного противника в ходе масштабной тренировки под руководством командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Геннадия Жидко.



В ходе боевых стрельб расчеты ЗРС С-300, ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь», «Бук», «Оса-АК» успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника.



- Расчёты многоканальных, высокомобильных зенитных ракетных комплексов выполнили более десятка боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.



Помимо этого, на полигоне Телемба проходят зачётные упражнения по допуску к боевой стрельбе, в частности расчёты зенитных ракетных комплексов отрабатывают обнаружение, сопровождение и опознавание малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты условного противника.



Всего в полевом выходе войск ПВО Восточного военного округа принимают участие более 4 тысяч человек, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники.

