В Агинском округе собрались сильнейшие теннисисты ДФО

Общество, Фото: пресс-служба администрации ГО «Посёлок Агинское»

Забайкалье принимает первенство по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет



Первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет проходит в Агинском Бурятском округе с 18 по 22 марта. Соревнования собрали лучших спортсменов девяти регионов – Амурской, Магаданской, Сахалинской областей; республик Бурятия, Саха-Якутия; Камчатского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв.



- Мы очень рады и горды, что агинская земля впервые принимает первенство Дальневосточного федерального округа. Настольный теннис, как один из самых массовых видов спорта в Агинском округе, в Забайкальском крае стремительно развивается. Здесь, в этом спортивном зале, вечерами собирается полный зал любителей этого вида спорта, играют в теннис дети, взрослые, старшее поколение. Я думаю, что первенство Дальневосточного округа даст новый импульс в развитии настольного тенниса в Агинском округе и в Забайкальском крае, – так на торжественном параде открытия приветствовал участников первенства заместитель председателя правительства – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.



В открытии также приняли участие министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, заместитель главы муниципального района «Агинский район» Насак Бабужапов, исполняющий обязанности главы городского округа «Посёлок Агинское» Виктор Ячменев, председатель федерации настольного тенниса Забайкальского края Андрей Старцев, президент федерации настольного тенниса Агинского Бурятского округа Бато Доржиев, ветераны спорта, представители спортивной общественности, средств массовой информации.



Главный судья соревнований Сергей Якимов разъяснил регламент соревнований, а судья соревнований Кирилл Золотарев прочитал авторское стихотворение, посвящённое первенству. Праздничный настрой подарили артисты государственного театра «Амар сайн», показав самобытные творческие номера.



Соревнования проводятся на базе физкультурно-оздоровительного центра «Баатар» посёлка Агинское. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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