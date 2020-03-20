 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Марта

19 Марта

Популярное

В Бурятии прошла акция «Нет-алкоголю, нет-наркотикам за рулём!»

В Бурятии прошла акция «Нет-алкоголю, нет-наркотикам за рулём!»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителей призвали к соблюдению ПДД

В рамках республиканской антинаркотической акции «Родительский урок» сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Бичурскому району Бурятии проведена акция «Нет-алкоголю, нет-наркотикам за рулём».

Сотрудники полиции рассказали водителям о привлечении к административной и уголовной ответственности за употребление и хранение наркотических веществ. Волонтёры отряда «Оптимисты» и «Импульс» напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В завершение мероприятия главный специалист по молодёжной политике администрации Бичурского района Вера Борисова которая призвала участников дорожного движения и участников мероприятия к ведению здорового образа жизни, сообщает УГИБДД по Бурятии
ГИБДД ПДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии зенитчики отразили авиационный удар условного врага
В Бурятии зенитчики отразили авиационный удар условного врага
Общество, 20.03.2020
Зенитчики провели масштабные ракетные стрельбы
В Бурятии на строительство двух школ потратили более 850 млн рублей. ФОТО
В Бурятии на строительство двух школ потратили более 850 млн рублей. ФОТО
Общество, 20.03.2020
С 1 сентября новые школы откроются в Поселье и Нижнем Саянтуе
Зампред правительства Бурятии: «Правда наружу всегда выйдет»
Зампред правительства Бурятии: «Правда наружу всегда выйдет»
Общество, 20.03.2020
«Очернять такого Человека могут лишь люди, которые не заботятся о морали», высказался он по поводу нападок на Валентину Терешкову

Житель Иркутской области стащил сотовый телефон у инвалида-колясочника
Житель Иркутской области стащил сотовый телефон у инвалида-колясочника
Общество, 20.03.2020
Выяснилось, что ранее мужчина обокрал ещё нескольких человек
МФЦ Улан-Удэ с понедельника начнёт приём по записи
МФЦ Улан-Удэ с понедельника начнёт приём по записи
Общество, 20.03.2020
Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса
«Улан-Удэстальмост» получил заказ на изготовление металлоконструкций на 1500 тонн
«Улан-Удэстальмост» получил заказ на изготовление металлоконструкций на 1500 тонн
Общество, 20.03.2020
Завод планирует изготовить и отгрузить все изделия не позднее июля
Читинка устроила в квартире наркопритон
Читинка устроила в квартире наркопритон
Общество, 20.03.2020
Женщине грозит лишение свободы на срок до четырёх лет
Двое забайкальцев украли из чужого дома одежду, еду и алкоголь
Двое забайкальцев украли из чужого дома одежду, еду и алкоголь
Общество, 20.03.2020
Злоумышленники попали в дом, взломав дверные запоры
В Бурятии обсудили поправки к Конституции
В Бурятии обсудили поправки к Конституции
Общество, 20.03.2020
Круглый стол по поправкам в Основной закон страны прошёл накануне
Из-за коронавируса в Сети активизировались мошенники
Из-за коронавируса в Сети активизировались мошенники
Общество, 20.03.2020
Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^