Водителей призвали к соблюдению ПДД
В рамках республиканской антинаркотической акции «Родительский урок» сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Бичурскому району Бурятии проведена акция «Нет-алкоголю, нет-наркотикам за рулём».
Сотрудники полиции рассказали водителям о привлечении к административной и уголовной ответственности за употребление и хранение наркотических веществ. Волонтёры отряда «Оптимисты» и «Импульс» напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
В завершение мероприятия главный специалист по молодёжной политике администрации Бичурского района Вера Борисова которая призвала участников дорожного движения и участников мероприятия к ведению здорового образа жизни, сообщает УГИБДД по Бурятии
В Бурятии прошла акция «Нет-алкоголю, нет-наркотикам за рулём!»
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