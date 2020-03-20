В Бурятии прошла акция «Нет-алкоголю, нет-наркотикам за рулём!»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водителей призвали к соблюдению ПДД



В рамках республиканской антинаркотической акции «Родительский урок» сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Бичурскому району Бурятии проведена акция «Нет-алкоголю, нет-наркотикам за рулём».



Сотрудники полиции рассказали водителям о привлечении к административной и уголовной ответственности за употребление и хранение наркотических веществ. Волонтёры отряда «Оптимисты» и «Импульс» напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.



В завершение мероприятия главный специалист по молодёжной политике администрации Бичурского района Вера Борисова которая призвала участников дорожного движения и участников мероприятия к ведению здорового образа жизни, сообщает УГИБДД по Бурятии

