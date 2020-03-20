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Зампред правительства Бурятии: «Правда наружу всегда выйдет»

Зампред правительства Бурятии: «Правда наружу всегда выйдет»
Общество,  Фото:pixabay.com
«Очернять такого Человека могут лишь люди, которые не заботятся о морали», высказался он по поводу нападок на Валентину Терешкову

Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов прокомментировал сегодня сообщение некоторых российских СМИ о том, что информационную кампанию против Валентины Терешковой могли специально организовать.

- Правда наружу всегда выйдет, рано или поздно. Когда начались нападки на Валентину Терешкову, я отметил, что уж слишком безбашенно и без тормозов в соцсетях «мочат» женщину, ещё и великую для любого русского - первую в мире женщину-космонавта. Очернять такого Человека могут лишь люди, которые не заботятся о морали, не знают ничего святого и за деньги забывают обо всем, - написал он на своей странице в Facebook.

Накануне федеральные издания сообщили, что своеобразную атаку на депутата Годсумы, российского политика, первую женщину-космонавта могли организовать оппозиционные политики и прозападные СМИ.

«Критика поправки депутата Госдумы Валентины Терешковой о праве действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства могла быть информационной атакой», передаёт издание «Взгляд.ру» со ссылкой на один из телеграм-каналов и сообщество в соцсети.

- Канал отмечает, что в СМИ «заказ отрабатывали» подконтрольные Агентству США по глобальным медиа издания, «из 26 новостей 14 приходится на их долю». Между тем сообщество «Ярославль. Афиша и новости» во «ВКонтакте» сообщило, что петиция от жителей города Тутаева против Терешковой была написана за авторством фейкового аккаунта в соцсетях, - говорится в материале СМИ.

Ранее депутат фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила внести поправки в Конституцию, позволяющие действующему президенту вновь участвовать в выборах главы государства.

Напомним, о необходимости внести поправки в Основной закон Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Госдума одобрила законопроект 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. К 13 марта законодательные органы регионов России поддержали закон о поправках, в том числе Народный Хурал Бурятии, а 14 марта его подписал президент.

Днём общероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны в президентском указе определено 22 апреля, однако допускается перенос голосования на более поздний срок в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.





правительство РБ
 
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