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Житель Иркутской области стащил сотовый телефон у инвалида-колясочника

Житель Иркутской области стащил сотовый телефон у инвалида-колясочника
Общество,  Фото:pixabay.com
Выяснилось, что ранее мужчина обокрал ещё нескольких человек

В городе Шелехове Иркутской области накануне в полицию поступило заявление от инвалида первой группы о том, что неизвестный украл его сотовый телефон.

Мужчина пояснил следователю, что только с 2018 года начал самостоятельно передвигаться по городу на инвалидной коляске, до этого находился дома по причине полной неподвижности.

Выехав на прогулку, он столкнулся с незнакомым мужчиной. Молодой человек начал расспрашивать инвалида о друге-колясочнике и, под предлогом поиска последнего, прогулялся с потенциальной жертвой по городу. Войдя в доверие, «новый знакомый» попросил у мужчины смартфон, дав взамен связку «ключей от дома» и свой кнопочный телефон, а затем скрылся.

Вероятный преступник – 35-летний судимый безработный - был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Кроме того, предварительно установлена его причастность к ещё нескольким кражам и грабежу. По версии оперативников, в феврале он, находясь в гостях у знакомых, украл сотовый телефон и одежду. В том же месяце он стащил бензопилу и отобрал сумку с деньгами у шестидесятилетней женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область кража
 
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