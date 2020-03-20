Житель Иркутской области стащил сотовый телефон у инвалида-колясочника

- Кроме того, предварительно установлена его причастность к ещё нескольким кражам и грабежу. По версии оперативников, в феврале он, находясь в гостях у знакомых, украл сотовый телефон и одежду. В том же месяце он стащил бензопилу и отобрал сумку с деньгами у шестидесятилетней женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





В городе Шелехове Иркутской области накануне в полицию поступило заявление от инвалида первой группы о том, что неизвестный украл его сотовый телефон.Мужчина пояснил следователю, что только с 2018 года начал самостоятельно передвигаться по городу на инвалидной коляске, до этого находился дома по причине полной неподвижности.Выехав на прогулку, он столкнулся с незнакомым мужчиной. Молодой человек начал расспрашивать инвалида о друге-колясочнике и, под предлогом поиска последнего, прогулялся с потенциальной жертвой по городу. Войдя в доверие, «новый знакомый» попросил у мужчины смартфон, дав взамен связку «ключей от дома» и свой кнопочный телефон, а затем скрылся.Вероятный преступник – 35-летний судимый безработный - был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».