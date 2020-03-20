Читинец пытался перебросить в колонию пакет с наркотиками

Его задержали с поличным



В Чите полицейские задержали ранее судимого 23-летний местного жителя, который пытался перебросить в одно из исправительных учреждений города полимерный пакет.



В нём сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 50 граммов масла каннабиса, 20 граммов марихуаны и 20 граммов гашиша, а также несколько разовых доз синтетического наркотика. По изъятым веществам проведены экспертизы.



- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

