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Читинец пытался перебросить в колонию пакет с наркотиками

Читинец пытался перебросить в колонию пакет с наркотиками
Общество,  Фото:pixabay.com
Его задержали с поличным

В Чите полицейские задержали ранее судимого 23-летний местного жителя, который пытался перебросить в одно из исправительных учреждений города полимерный пакет.

В нём сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 50 граммов масла каннабиса, 20 граммов марихуаны и 20 граммов гашиша, а также несколько разовых доз синтетического наркотика. По изъятым веществам проведены экспертизы.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Чита наркотик
 
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