Из Улан-Удэ в Монголии отправили почти 600 тысяч куриных яиц

Нарушений при досмотрах не выявлено



В Бурятии госинспекторы управления Россельхознадзора проводят досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте на станции Улан-Удэ.



С 13 по 19 марта при экспорте в Монголию осуществлен контроль перевозки 590 400 штук куриных яиц и более 54 тонн животноводческой продукции: 26 тонн готовой молочной и 12 тонн готовой рыбной продукции, 15 тонн заменителя цельного молока, одной тонны супов быстрого приготовления, 12 кг натурального мёда, 64 кг мясных консервов и 60 кг крабовых палочек.



- При внутрироссийских перевозках проконтролировано 111 тонн отечественной и импортной продукции: 44 тонны российских куриных полуфабрикатов, 25 тонн российских полуфабрикатов из свинины, 8 тонн отечественной свинины, 11 тонн мяса птицы из Бразилии, 7 тонн парагвайской говядины, 12 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины и одна тонна конины из Уругвая, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Нарушений не выявлено.





