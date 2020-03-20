Нарушений при досмотрах не выявлено
В Бурятии госинспекторы управления Россельхознадзора проводят досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте на станции Улан-Удэ.
С 13 по 19 марта при экспорте в Монголию осуществлен контроль перевозки 590 400 штук куриных яиц и более 54 тонн животноводческой продукции: 26 тонн готовой молочной и 12 тонн готовой рыбной продукции, 15 тонн заменителя цельного молока, одной тонны супов быстрого приготовления, 12 кг натурального мёда, 64 кг мясных консервов и 60 кг крабовых палочек.
- При внутрироссийских перевозках проконтролировано 111 тонн отечественной и импортной продукции: 44 тонны российских куриных полуфабрикатов, 25 тонн российских полуфабрикатов из свинины, 8 тонн отечественной свинины, 11 тонн мяса птицы из Бразилии, 7 тонн парагвайской говядины, 12 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины и одна тонна конины из Уругвая, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Нарушений не выявлено.
Из Улан-Удэ в Монголии отправили почти 600 тысяч куриных яиц
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Зенитчики провели масштабные ракетные стрельбы
С 1 сентября новые школы откроются в Поселье и Нижнем Саянтуе
Водителей призвали к соблюдению ПДД
«Очернять такого Человека могут лишь люди, которые не заботятся о морали», высказался он по поводу нападок на Валентину Терешкову
Выяснилось, что ранее мужчина обокрал ещё нескольких человек
Его задержали с поличным
Нарушений при досмотрах не выявлено
Ущерб составил 40 тысяч рублей
Такие меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса
Завод планирует изготовить и отгрузить все изделия не позднее июля
Женщине грозит лишение свободы на срок до четырёх лет
День единого приёма граждан отменён
Злоумышленники попали в дом, взломав дверные запоры
Круглый стол по поправкам в Основной закон страны прошёл накануне
Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе