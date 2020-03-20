На Байкале задержали мужчину, выловившего 11 омулей

Ущерб составил 40 тысяч рублей



В Баргузинском районе днём 19 марта сотрудники ДПС задержали 45-летнего местного жителя на берегу Байкала. Мужчина с использованием запрещённого орудия лова добыл омуль в количестве 11 особей.



Ущерб составил более 40 тысяч рублей. Кроме того, сотрудниками полиции изъяли приспособления для ловли рыбы и сети.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

