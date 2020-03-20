Борица из Бурятии стала призёром первенства России

Общество, Фото: пресс-служба федерации спортивной борьбы РБ

Людмила Шульгина взяла «бронзу» по спортивной борьбе среди девушек до 18 лет



Спортсменка из Бурятии Людмила Шульгина завоевала бронзовую медаль первенства России по спортивной борьбе среди девушек до 18 лет, которое проходило с 14 по 16 марта в Новосибирске. Она выступала в весовой категории до 43 килограммов.



В борьбе за медаль спортсменка провела три схватки с сильнейшими борицами России. Первую встречу с воспитанницей Краснодарской школы борьбы Людмила завершила чистой победой на туше. Вторая схватка за выход в финал закончилась поражением юной спортсменки. Её одолела более опытная соперница из Новосибирска. В третьей схватке за бронзу Людмила встретилась с борицей из Иркутской области Натальей Марковой. Уже в первом периоде спортсменка из Бурятии уложила соперницу на лопатки.



Людмила Шульгина – уроженка Кижингинского района. Тренируется под руководством Баира Базарона и Натальи Таракановской. Об этом сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы Республики Бурятия.

