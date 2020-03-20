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«Улан-Удэстальмост» получил заказ на изготовление металлоконструкций на 1500 тонн

«Улан-Удэстальмост» получил заказ на изготовление металлоконструкций на 1500 тонн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Завод планирует изготовить и отгрузить все изделия не позднее июля

Министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков отметил, что в настоящее время динамика идёт вверх, и сейчас у завода «Улан-Удэстальмост» есть заказы.

- «Улан-Удэнский Стальмост» подписал договор на изготовление металлоконструкций для спортобъекта «Региональный центр по хоккею». Объём металлоконструкций составляет около 1500 тонн. Завод планирует изготовить и отгрузить все изделия не позднее июля текущего года, так что работа кипит, ситуация меняется в лучшую строну. Не быстро, но динамика есть, - сказал Сергей Желтиков.

Он отметил, что у предприятия действительно был сложный период. Процедура банкротства всегда является непростой, но ситуация исправляется. Как сообщили в правительстве, министерство находится в контакте с заводом, помогает, и динамика сейчас положительная. Ожидается, что завод подпишет контракты на перспективу.

- Будет работа, будет зарплата. Это основные условия и для сотрудников, и республики. Нам было очень важно сохранить это предприятие, и очень хорошо, что нам это удалось, - заключил министр.

Предприятие лихорадило давно, продажа же предприятия состоялась в прошлом году. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октябре 2019 года завод «Улан-Удэстальмост» продали за минимальную цену – 528 миллионов рублей. Покупателем стало предприятие ООО «Мосты Байкала», созданное в прошлом году в Москве.

Ранее – 8 октября прошлого года - завод выставили на продажу на сайте бесплатных объявлений «Авито». Стоимость оценили как раз на полмиллиарда.

А в августе оборудование и помещения завода были выставлены на продажу со стартовой ценой 755,2 млн рублей.  


Улан-Удэстальмост
 
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