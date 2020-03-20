Завод планирует изготовить и отгрузить все изделия не позднее июля
Министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков отметил, что в настоящее время динамика идёт вверх, и сейчас у завода «Улан-Удэстальмост» есть заказы.
- «Улан-Удэнский Стальмост» подписал договор на изготовление металлоконструкций для спортобъекта «Региональный центр по хоккею». Объём металлоконструкций составляет около 1500 тонн. Завод планирует изготовить и отгрузить все изделия не позднее июля текущего года, так что работа кипит, ситуация меняется в лучшую строну. Не быстро, но динамика есть, - сказал Сергей Желтиков.
Он отметил, что у предприятия действительно был сложный период. Процедура банкротства всегда является непростой, но ситуация исправляется. Как сообщили в правительстве, министерство находится в контакте с заводом, помогает, и динамика сейчас положительная. Ожидается, что завод подпишет контракты на перспективу.
- Будет работа, будет зарплата. Это основные условия и для сотрудников, и республики. Нам было очень важно сохранить это предприятие, и очень хорошо, что нам это удалось, - заключил министр.
Предприятие лихорадило давно, продажа же предприятия состоялась в прошлом году. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октябре 2019 года завод «Улан-Удэстальмост» продали за минимальную цену – 528 миллионов рублей. Покупателем стало предприятие ООО «Мосты Байкала», созданное в прошлом году в Москве.
Ранее – 8 октября прошлого года - завод выставили на продажу на сайте бесплатных объявлений «Авито». Стоимость оценили как раз на полмиллиарда.
А в августе оборудование и помещения завода были выставлены на продажу со стартовой ценой 755,2 млн рублей.
«Улан-Удэстальмост» получил заказ на изготовление металлоконструкций на 1500 тонн
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Завод планирует изготовить и отгрузить все изделия не позднее июля
Женщине грозит лишение свободы на срок до четырёх лет
День единого приёма граждан отменён
Злоумышленники попали в дом, взломав дверные запоры
Круглый стол по поправкам в Основной закон страны прошёл накануне
Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе
Это связано с плановым ремонтом
Осуждённый рассказал, что длительное время не решается вопрос о его переводе в другой регион
Квадрокоптер позволит отслеживать состояние 9 тысяч гектаров лесов
Сельчанин стащил алкоголь, конфеты и сигареты
Затем он отправил от её имени прощальное сообщение родственникам и друзьям
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с предпремьерного показа постановки «Онегин»
Овчарка по кличке Жом неоднократно помогала в задержании нарушителей
Юные музыканты выступили на концерте в Улан-Удэ
Рабочая группа проверила ход строительства проблемных объектов