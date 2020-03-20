Приказ об этом был подписан 19 марта
С 20 марта и до особого распоряжения учреждения дополнительного образования Бурятии переходят на дистанционное обучение. Соответствующий приказ 19 марта подписал заместитель министра образования и науки РБ Валерий Поздняков.
Решение принято на основании указа главы РБ о дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением коронавирусной инфекции, а также письма минпросвещения России об организации обучения в дистанционной форме.
- Организовать дополнительное образование детей в дистанционной форме обучения, ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, рассмотреть возможность проведения массовых мероприятий в дистанционном формате, – говорится в документе.
Напомним, школьники Бурятии уходят на весенние каникулы с 23 марта. После недели полноценных каникул с 1 по 12 апреля дети будут обучаться в дистанционной форме. Для её организации минпросвещения России рекомендовало школам список онлайн-ресурсов, доступ к которым открыт для каждого ученика, учителя и родителей бесплатно.
По решению Рособрнадзора досрочный период ЕГЭ переносится на основной этап сдачи в июне. Помимо этого, продлены сроки проведения всероссийских проверочных работ до 25 мая, а школам разрешено самостоятельно определять их график. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Республики Бурятия.
Учреждения допобразования в Бурятии переходят на дистанционное обучение
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