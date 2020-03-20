В Бурятии отборочные конкурсы к «Алтаргане» пройдут в заочной форме

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике открыт приём заявок на конкурсы бурятских песен, улигеров и народного фольклора



В Бурятии идёт подготовка к участию в творческих состязаниях международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана - 2020» в Забайкальском крае. Претендентами на участие в фестивале станут победители республиканских конкурсов.



Открыт приём заявок конкурсов: исполнителей бурятских народных песен «Алтан гургалдай – Золотой соловей», улигершинов и исполнителей одической поэзии «Угайм эрдэни» («Драгоценность моих предков»), фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» («Один день бурята»). Для участия в конкурсах надо отправить заявку и видеозапись конкурсного выступления на адрес оргкомитета до 10 апреля.



В конкурсе «Алтан гургалдай – Золотой соловей» участвуют солисты-исполнители бурятских народных песен в четырёх возрастных группах: 7-16 лет включительно, 17-35 лет, 36-50 лет, от 51 года и старше. Конкурсант исполняет две разнохарактерные бурятские народные песни: а капелла и в сопровождении бурятских народных инструментов. Обязательное условие – соответствие в исполнении традициям локальной певческой культуры своего региона, не допускаются лица с профессиональным образованием по специальности «вокал».



Богатое музыкальное наследие улигерных напевов, одической поэзии прозвучит в исполнении участников конкурса «Угайм эрдэни» («Драгоценность моих предков»). Состязания пройдут в двух возрастных группах: 10-18 лет, от 19 лет и старше. Улигеры можно исполнять под собственное инструментальное сопровождение на народном инструменте. К участию в конкурсе также не допускаются лица с профессиональным образованием и работники профессиональных музыкальных коллективов.



В конкурсе «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» принимают участие фольклорные коллективы с количеством участников не более 20 человек. Участники представляют программу с картинами жизни бурят на основе местного аутентичного фольклора, реконструкцию фрагментов семейных и календарно-производственных обрядов, народных праздников, молодёжных игрищ. Программа должна включать лучшие образцы устного, песенного народного творчества, танцевальный, инструментальный фольклор. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

